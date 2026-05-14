Stoiximan GBL: ΑΕΚ και Άρης Betsson κοντράρονται στα προημιτελικά

Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην Stoiximan GBL με τον πρώτο προημιτελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη Betsson (14/5). Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ και το τζάμπολ στην SUNEL Arena θα γίνει στις 19:00.

Θυμίζουμε πως η Ένωση έχει το πλεονέκτημα έδρας στην σειρά καθώς τερμάτισε τέταρτη, ενώ οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν την κανονική περιόδο στην πέμπτη θέση.

Σημειώνεται πως το δεύτερο ματς στο Αλεξάνδρειο θα γίνει στις 17/5 (17:30) και το τρίτο ματς αν χρειαστεί είναι προγραμματισμένο για τις 25/5 (19:00).

Αναλυτικά:

19:00 ΑΕΚ - Άρης Betsson

17/5 17:30 Άρης Betsson - ΑΕΚ

25/5 19:00 ΑΕΚ - Άρης Betsson (αν χρειαστεί)