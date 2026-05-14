Facts & Numbers: Ισορροπία στην προϊστορία ΑΕΚ και Άρη στα προημιτελικά

Η δράση στα playoffs της Stoiximan GBL συνεχίζεται το απόγευμα της Πέμπτης (14/5, 19:00, ΕΡΤ2 Σπορ) με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Betsson.

Η ΑΕΚ τερμάτισε στην 4η θέση της κανονικής περιόδου, χάνοντας την 3η στην τελευταία αγωνιστική της από τον ΠΑΟΚ. Για να συμβεί αυτό, περιορίστηκε στις δύο νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια της. Παρότι βρέθηκε όμως χαμηλότερα από τη θέση που είχε στο αντίστοιχο κομμάτι της περσινής σεζόν, όταν τερμάτισε 3η, η «Ένωση» είχε το καλύτερο ποσοστό αποτελεσμάτων της στην τελευταία εξαετία (66,66%) με ρεκόρ 16-8. Αυτή ήταν η τρίτη φορά στις τελευταίες 20 σεζόν της στη Stoiximan GBL, που η ΑΕΚ είχε οχτώ εκτός έδρας νίκες κανονικής περιόδου (8-4) αφού αυτό έγινε ακόμη στις σεζόν 2015-16 και 2016-17 όταν 8-5. Για να βρούμε περισσότερες από τις οχτώ, θα πρέπει να γυρίσουμε στη σεζόν 2002-03 (9-4) ενώ στην προηγούμενη (2001-02) είχε 10-3 εκτός έδρας ρεκόρ.

Ο Άρης Betsson έκλεισε την κανονική περίοδο στην 5η θέση, μέσα από τη νίκη του επί του Πανιωνίου Cosmorama Travel και παρότι είχαν προηγηθεί τρεις, διαδοχικές ήττες. Οι «κιτρινόμαυροι» πάντως έκλεισαν την πρώτη φάση του Πρωταθλήματος με το υψηλότερο ποσοστό νικών τους στην τελευταία 10ετία (58,33%) με 14 νίκες και 10 ήττες. Για να βρούμε το προηγούμενο υψηλότερο, θα πρέπει να γυρίσουμε στη σεζόν 2015-16 όταν είχαν 76,92% (20-6).



Η παρουσία τους στα προημιτελικά



Η ΑΕΚ είναι παρούσα στα playoffs για 16ηη φορά από το 2002-03 όταν και καθιερώθηκε το σημερινό σύστημα διεξαγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της σεζόν 2016-17 που είχε διαφοροποιηθεί στην πρώτη φάση τους. Από τις προηγούμενες 15 κέρδισε τις οχτώ, κάνοντας το 6/7 στις προημιτελικές σειρές που είχε το πλεονέκτημα της έδρας. Η μοναδική φορά που δεν τα κατάφερε ήταν στη σειρά των με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola του 2022 (0-2).



Ο Άρης Betsson είναι παρών στα playoffs για 19η φορά από την περίοδο 2002-03, υπολογίζοντας και εκείνα του 2017 ενώ απών ήταν τέσσερις φορές (2018, 2019, 2021, 2025). Στις προηγούμενες 18 παρουσίες του στα προημιτελικά μέτρησε οχτώ κερδισμένες σειρές, αλλά οι επτά ήταν σε περιπτώσεις στις οποίες είχε το πλεονέκτημα της έδρας. Η μοναδική φορά που τα κατάφερε παρότι είχε μειονέκτημα, ήταν το 2024 όταν απέκλεισε τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola με 2-1.



Το ζευγάρωμα του 4-5



Αν και η διασταύρωση των ομάδων που τερμάτισαν στην 4η και στην 5η θέση της κανονικής περιόδου, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι πιο ισορροπημένη από τις υπόλοιπες, τα αποτελέσματα αυτών των σειρών από τα playoffs του 2003, δείχνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα των ομάδων που είχαν το πλεονέκτημα της έδρας. Το 80,95% αυτών κατέληξαν στα χέρια τους αφού μέτρησαν 17 προκρίσεις σε 21 σειρές.



Οι νίκες σε αυτήν τη διασταύρωση είναι 35 για τις ομάδες του Νο4 και 16 για εκείνες του Νο5. Κόντρα στο μειονέκτημα έδρας πήγαν τέσσερις ομάδες σε αυτές τις σειρές και ήταν…



*Ο Πανιώνιος το 2012 αποκλείοντας το Ρέθυμνο με 2-0 νίκες.



*Το Ρέθυμνο ένα χρόνο μετά αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ με 2-0 νίκες.



*Ο Προμηθέας το 2022 με το 2-0 επί της ΑΕΚ.



*Ο Άρης το 2024 με το 2-1 επί του Προμηθέα.



Τι έγινε στην κανονική περίοδο



Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στις έδρες τους και παρεμφερή σκορ αφού…



* Η ΑΕΚ επικράτησε στο παιχνίδι που έγινε στις 27 Δεκεμβρίου με 82-76 (Δημήτρης Κατσίβελης 17π, 5/9δ, 2/5τρ, Ραϊκουάν Γκρέι 15π, 5/6δ, Κρις Σίλβα 14π, 11ρ, 8κφ. – Μπράις Τζόουνς 19π, 3ασ, Αμίν Νουά 17π, 3/3τρ, 7ρ. Αρνόλντας Κουλμπόκα 15π).



*Ο Άρης Betsson «απάντησε» στις 4 Απριλίου νικώντας την αντίπαλο του με 82-78 (Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ 27π, 6/13δ, 4/6τρ, 5ρ, 5ασ, Αμίν Νουά 15π, 6/8δ, 5ρ, Ρόνι Χάρελ 12π, 4/6τρ, 6ρ. – Φρανκ Μπάρτλεϊ 19π, 5/9δ, 3/7τρ, Τζέιμς Νάναλι 17π, 10/11β, Μάρκο Πετσάρσκι 13π, 9ρ).

Η ιστορία



Η κατάσταση ισορροπίας μεταξύ των δύο «κιτρινόμαυρων» διατηρείται καθώς από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) η ΑΕΚ μετράει πλέον 73 και ο Άρης Betsson 69 νίκες. Σχετικά μεγαλύτερο είναι το προβάδισμα της αθηναϊκής ομάδας στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) αφού έχει 44 νίκες έναντι των 37 της ομάδας της Θεσσαλονίκης.



Αυτή θα είναι η 8η post season στην οποία θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της Stoiximan GBL και η 1η μετά τους μικρούς τελικούς του 2017. Η ΑΕΚ μετράει τέσσερις και ο Άρης Betsson τρεις κερδισμένες σειρές…



*Για την 5η-6η θέση του 1993 (ΑΕΚ-Άρης 0-2)



*Για τα προημιτελικά του 1999 (Άρης-ΑΕΚ 2-1)



*Για τα προημιτελικά του 2004 (Άρης-ΑΕΚ 0-2)



*Για τα προημιτελικά του 2005 (Άρης-ΑΕΚ 1-2)



*Για τα προημιτελικά του 2015 (Άρης-ΑΕΚ 2-1)



*Για τους μικρούς τελικούς του 2016 (Άρης-ΑΕΚ 1-3)



*Για τους μικρούς τελικούς του 2017 (ΑΕΚ-Άρης 3-0)



ΑΕΚ



MILESTONE



* Δύο εύστοχα δίποντα θα κάνουν τον Ραϊκουάν Γκρέι τον 16ο στην ιστορία της ΑΕΚ στη Stoiximan GBL, που θα φτάσει τα 200. Είναι ένας αριθμός στον οποίο έφτασαν μόνο τέσσερις ξένοι παίκτες της σε μία λίστα που επί του παρόντος συγκροτούν οι Βίκτορ Αλεξάντερ, Άντριου Μπετς, Μίρκο Μιλίσεβιτς και Βινς Χάντερ.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Δημήτρης Φλιώνης ανέβηκε στην 4η θέση της λίστας των πασέρ της ΑΕΚ στα χρόνια της Stoiximan GBL μέσα από το τελευταίο παιχνίδι της στην κανονική περίοδο. Έχοντας τέσσερις ασίστ στο ματς με τον Ολυμπιακό, έφτασε τις 244 και ξεπέρασε τον Βασίλη Ξανθόπουλο που είχε 242 στη διετία 2017-19 και στη σεζόν 2022-23.



* Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αναδείχτηκε 1ος σκόρερ στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, την οποία ολοκλήρωσε με 396 πόντους. Ο Αμερικανός έγινε ο 2ος στην ιστορία της ΑΕΚ στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα που το κατάφερε μετά τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη στην περίοδο 2015-16. Είναι κάτι που έκανε δύο φορές και ο αείμνηστος Γιώργος Αμερικάνος (1964-65 και 1967-68).



* Η ΑΕΚ μοιράστηκε με τον Ολυμπιακό τη 2η καλύτερη άμυνα της κανονικής περιόδου έχοντας παθητικό 79,37 πόντων, καλύτερο του οποίου είχε μόνον ο Παναθηναϊκός AKTOR (77,66).



ΑΡΗΣ BETSSON



MILESTONE



* Το «κοντέρ» του Λευτέρη Μποχωρίδη θα γράψει ένα ακόμη επίτευγμα με τον Άρη Betsson αφού μέσα από τον πρώτο προημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ θα συμπληρώσει τα 200 παιχνίδια με τα κιτρινόμαυρα στη Stoiximan GBL. Είναι κάτι που στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, από το 1992-93 δηλαδή, έκανε μόνο ένας ακόμη παίκτης, ο Παναγιώτης Λιαδέλης.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Μέσα από το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου απέναντι στον Πανιώνιο Cosmorama Travel, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ έφτασε τις 100 εμφανίσεις και τους 1.000+ πόντους στη Stoiximan GBL.



* Μία εμφάνιση μέσα από αυτήν τη σειρά αγώνων, θα οδηγήσει τον Μιχάλη Τσαϊρέλη στις 427 και έτσι θα ξεπεράσει τον Γιώργο Σιγάλα και θα «πιάσει» τον Μιχάλη Πελεκάνο στην 11η θέση της λίστας στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.



* Ο Ρόνι Χάρελ έγινε ο 10ος ξένος παίκτης που έφτασε τα 50 παιχνίδια με τον Άρη Betsson στη Stoiximan GBL ενώ με το 51ο θα μπει στην 50άδα της συνολικής λίστας των «κιτρινόμαυρων» ξεπερνώντας τον Γάιο Σκορδίλη.