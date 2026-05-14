«Αγωγή από γνωστό ατζέντη στον Μίσιτς»

Γνωστός ατζέντης κατέθεσε αγωγή κατά του Βασίλιε Μίσιτς σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα.

Η σεζόν του Βασίλιε Μίσιτς στην Ευρωλίγκα ολοκληρώθηκε, αφού η Χάποελ Τελ Αβίβ αποκλείστηκε στα play-offs από την Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, ο Σέρβος γκαρντ έχει στρέψει την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις αλλά και στα… δικαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «One», γνωστός ατζέντης έχει καταθέσει αγωγή στον Μίσιτς και ζητάει μεγάλη αποζημίωση λόγω ων πεπραγμένων του την περίοδο όπου αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΝΒΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Μίσιτς έλυσε το περασμένο καλοκαίρι την συνεργασία του με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και έψαξε για νέο ατζέντη, ο οποίος θα του έβρισκε ομάδα στην Ευρώπη.

«Ο Σπανός κατάφερε τότε να υπογράψει συμφωνία εκπροσώπησης με τον παίκτη. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μόλις δύο ημέρες αργότερα ο Μίσιτς ενημέρωσε τον Έλληνα ατζέντη ότι διακόπτει τη συνεργασία τους. Τελικά, τη μεταγραφή στη Χάποελ Τελ Αβίβ έκλεισε ο Ισπανός super agent Ιγκόρ Κρέσπο, ο οποίος συνεργάζεται με το γραφείο των Ματάν Σιμαν Tov και Ντουγκ Νόισταντ. Το συγκεκριμένο agency εκπροσωπεί επίσης παίκτες όπως ο Ντένι Άβτινγια» αναφέρει το δημοσίευμα.

Όπως, αφού έκλεισε η συμφωνία με την Χάποελ προέκυψε θέμα με την προμήθεια που δικαιούται ο καθένας. Ο γνωστός ατζέντης υποστηρίζει πως δικαιούται κανονικά προμήθεια, αφού συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και στην τελική συμφωνία.

«Η βασική διαφωνία αφορά την προμήθεια του συμβολαίου. Παρότι ο Κρέσπο πληρώθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη συμφωνία, ο Σπανός υποστηρίζει ότι, από τη στιγμή που υπήρχε υπογεγραμμένο συμβόλαιο εκπροσώπησης με τον Μίτσιτς, δικαιούται αποζημίωση ανεξάρτητα από το ποιος ολοκλήρωσε τελικά τη μεταγραφή» συνεχίζει.

Το ποσό που ζητάει ο ατζέντης φτάνει τα 400.000 με 600.000 δολάρια.