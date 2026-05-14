Εγνατία: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού ξήλωσε πεζοδρόμιο... 50 μέτρων

Συνελήφθη από την Τροχαία.

Ένα πρωτοφανές τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Εγνατία Οδό, όταν μεθυσμένος οδηγός φορτηγού ξήλωσε... πεζοδρόμιο κατά τη σύγκρουσή του με αυτό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με το thespro, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Ο οδηγός φέρεται να είχε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο. Μάλιστα, ακόμη και μετά την άφιξη της Τροχαίας, φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε για αρκετή ώρα ουρά οχημάτων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας είναι εκτεταμένες.

Πηγή: ethnos.gr

