Ηλιούπολη: Μάχη δίνει στη ΜΕΘ η 17χρονη - Τι ερευνούν οι Αρχές

Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο με την υπόθεση των δύο 17χρονων μαθητριών που πήδηξαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το σχολείο των δύο κοριτσιών έχει σκεπάσει ένα ασήκωτο πέπλο οδύνης, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να έχουν επιστρατευτεί για να παρέχουν στήριξη στους συμμαθητές τους, οι οποίοι αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανίο της θανούσης.

Μάχη συνεχίζει να δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ

Την ίδια ώρα ασταθής παραμένει η κατάσταση της υγείας της μιας 17χρονης - που διασώθηκε μετά την πτώση - που δίνει σκληρή μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ με τους γιατρούς να προβαίνουν σε συνεχείς επεμβάσεις προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της.

Η 17χρονη φέρει οίδημα στον εγκέφαλο αλλά και σοβαρά κατάγματα με το πιο σοβαρά αυτό στη λεκάνη της. Υπήρχαν σκέψεις για νευροχειρουργική επέμβαση αλλά αυτό κρίνεται αδύνατο από τους γιατρούς. Τουλάχιστον 20 γιατροί παρακολουθούν την υγεία της.

«Φύλλο και φτερό» τα προσωπικά αντικείμενα

Εντωμεταξύ, στα χέρια των Αρχών βρίσκονται αρκετά προσωπικά αντικείμενα των κοριτσιών μεταξύ των οποίων τα κινητά τηλέφωνά τους αλλά και τα προσωπικά ημερολόγια.

Την ίδια ώρα, με τη βοήθεια ειδικών, αναλύουν το σημείωμα που άφησε πίσω της η 17χρονη που τελικά δεν κρατήθηκε στη ζωή στο οποίο αποκάλυπτε στους γονείς της ότι πάλευε με την κατάθλιψη και ότι είχε άγχος για την απόδοσή της στις Πανελλήνιες.

«Γέλαγαν και έκαναν αστεία, δεν προδίκαζες τι θα γίνει»

Ένας καθηγητής τους μίλησε στο MEGA, όντας συγκλονισμένος και ο ίδιος από την ανείπωτη τραγωδία. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις Αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», είπε.

Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν. «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας». Αναφερόμενος στην κοπέλα που κατέληξε, είπε: «Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός θα απαντήσει: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία». «Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου», συνέχισε.

Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης

Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος μετά το τραγικό περιστατικό. «Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», είπε.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

Πηγή: ethnos.gr