Eurovision 2026: Απόψε ο Β΄ Ημιτελικός - Η εμφάνιση της Κύπρου και οι χώρες που φαίνεται να προκρίνονται

Η Antigoni Buxton θα διεκδικήσει το πολυπόθητο εισιτήριο.

Απόψε στις 22:00 (ΕΡΤ1) πραγματοποιείται στη Wiener Stadthalle της Βιέννης η δεύτερη πράξη του 70ού επετειακού διαγωνισμού της Eurovision, με τον Β΄ Ημιτελικό να συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά στην Κύπρο, η οποία συμμετέχει στη σημερινή βραδιά με τη Antigoni Buxton και το «Jalla». Η κυπριακή συμμετοχή θέλει να αφήσει πίσω της την περσινή αποτυχία και να επιστρέψει στον μεγάλο τελικό, διεκδικώντας ένα από τα δέκα πολυπόθητα εισιτήρια πρόκρισης.

Η σειρά εμφάνισης του Β΄ Ημιτελικού

1. Βουλγαρία

2. Αζερμπαϊτζάν

3. Ρουμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Τσεχία

-. Γαλλία

6. Αρμενία

7. Ελβετία

8. Κύπρος

-. Αυστρία

9. Λετονία

10. Δανία

11. Αυστραλία

12. Ουκρανία

-. Ηνωμένο Βασίλειο

13. Αλβανία

14. Μάλτα

15. Νορβηγία

Σημειώνεται ότι οι Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται κανονικά στη βραδιά, ωστόσο έχουν ήδη προκριθεί απευθείας στον μεγάλο τελικό.

Οι χώρες που φαίνεται να «κλειδώνουν» την πρόκριση

Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις αποδόσεις του Eurovisionworld, η Δανία, η Αυστραλία, η Ουκρανία και η Ρουμανία φαίνεται πως έχουν εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να εξασφαλίσουν άνετα την παρουσία τους στον τελικό του Σαββάτου.

Από εκεί και πέρα, η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Τσεχία και η Αλβανία ακολουθούν επίσης με πολύ υψηλές πιθανότητες πρόκρισης, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται απόλυτα ασφαλείς.

Οι υπόλοιπες θέσεις μοιάζουν ιδιαίτερα αμφίρροπες και εκεί βρίσκεται και η Κύπρος, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κινείται περίπου στην 9η θέση των προγνωστικών για πρόκριση. Αυτό σημαίνει πως η μάχη για το εισιτήριο του τελικού αναμένεται να είναι οριακή για τη συμμετοχή της Κύπρος, με το televoting να αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός του Σαββάτου θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 25 φιναλίστ, ανάμεσα στους οποίους θα βρίσκεται και η Ελλάδα με τον Akyla και το «FERTO».

Πηγή: ethnos.gr

