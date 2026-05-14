Τελική ευθεία στη Ρώμη

Η δράση συνεχίζεται σήμερα στη Ρώμη με τη διεξαγωγή των ημιτελικών στις γυναίκες και την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης στους άνδρες.

Η Ελίνα Σβιτολίνα άρπαξε χθες το τελευταίο εισιτήριο για τις «4» με τη σπουδαία νίκη της επί της Έλενα Ριμπάκινα με 2-6, 6-4, 6-4 και απόψε θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της κόντρα στη φορμαρισμένη Ίγκα Σβιόντεκ.

Νωρίτερα, η Κόκο Γκοφ θα προσπαθήσει να σταματήσει την... τρελή πορεία της Σοράνα Κιρστέα, που «λάμπει» στα 36 της χρόνια και στην τελευταία της σεζόν στο tour!

Στους άνδρες, ο Γιάνικ Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ και φιλοδοξεί να γράψει ιστορία φτάνοντας στις 32 σερί νίκες σε τουρνουά Masters, ενώ στον τελευταίο προημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Μαρτίν Λανταλούθε με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ήδη, πάντως, γνωρίζουμε τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ο Κάσπερ Ρουντ ξεπέρασε το εμπόδιο του Καρέν Χατσάνοφ με 6-1, 1-6, 6-2 και θα αναμετρηθεί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, που έβαλε φρένο στον νεαρό Ράφα Χόδαρ με 7-6(5), 5-7, 6-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τετράδα Masters.

Campo Centrale (14.00)

Σίνερ-Ρούμπλεφ

Κιρστέα-Γκοφ

(όχι πριν τις 20.00)

Λανταλούθε-Μεντβέντεφ

Σβιόντεκ-Σβιτολίνα