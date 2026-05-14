Οι Καβαλίερς άλωσαν το Ντιτρόιτ και πήραν προβάδισμα με 3-2 στη σειρά

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πέρασαν από την έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2.

Oι Πίστονς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 29-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 31-25 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 8 πόντων (60-52).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο οι Καβαλίερς ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και έκαναν επί μέρους 20-32, για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 4 πόντων (80-84).

Το τέταρτο δωδεκάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους Πίστονς τρία λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα να παίρνουν προβάδισμα εννιά πόντων (103-94), όμως σε εκείνο το σημείο έπαθαν αδιανόητη καθίζηση.

Οι Πίστονς δεν «τελείωσαν» το ματς και το... πλήρωσαν, αφού οι Καβαλίερς έτρεξαν σερί 9-0, με πρωταγωνιστή τον Έβαν Μόμπλεϊ, στέλνοντας το ματς στην παράταση, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Καβαλίερς έχοντας την ψυχολογία υπέρ τους, πήραν από την αρχή το προβάδισμα και το διατήρησαν μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, που τους φέρνει ένα βήμα μακριά από τους τελικούς της Ανατολής.

Ο Τζέιμς Χάρντεν με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς έχοντας 39 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

