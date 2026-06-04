Αστέρας Aktor: Επιστρέφει με νέο ρόλο στην Τρίπολη ο Μπαράλες

Έτοιμος να αναλάβει πόστο στο τεχνικό τιμ του Αστέρα Aktor είναι ο Χερόνιμο Μπαράλες.

Ο Χερόνιμο Μπαράλες έχει γράψει τη δική του ιστορία στον Αστέρα Aktor και αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του με 59 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Έχοντας κρεμάσει τα παπούτσια του, ο Αργεντινός επιστρέφει στην Τρίπολη για να αναλάβει νέο ρόλο στα αποδυτήρια των Αρκάδων.

Ως ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες που φόρεσαν την κιτρινομπλέ φανέλα και έχει ζήσει κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της ομάδας, θα βρίσκεται στα αποδυτήρια για να εμπνεύσει και να εξηγεί σε όλους τι είναι Αστέρας.

Πρόκειται για μια ακόμα κίνηση της διοίκησης των Αρκάδων αυτό το καλοκαίρι, όπου γίνεται ένα νέο ξεκίνημα, με τον Σάββα Τσαμπούρη να είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης και να μένει στον πάγκο.

Ο Μπαράλες εργαζόταν το τελευταίο διάστημα στο τεχνικό τιμ της Καρταχένα, από την οποία αποδεσμεύτηκε χθες.

