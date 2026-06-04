«Μένει στην Euroleague για ακόμα μία σεζόν η Ρεάλ»

Η Ρεάλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Euroleague και την επόμενη σεζόν, χωρίς όμως να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει η «AS», οι Μαδριλένοι θα παίξουν και την επόμενη χρονιά στη διοργάνωση, χωρίς όμως να υπογράψουν το πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Euroleague, κάτι που τους επιτρέπει να αποχωρήσουν το καλοκαίρι του 2027.

Αιτία είναι φυσικά η έναρξη του NBA Europe, με τη Ρεάλ να έχει εκφράσει ανοικτά το ενδιαφέρον της για να συμμετάσχει στη νέα λίγκα κι απλώς να μένει στην Euroleague για ακόμα μία σεζόν, μέχρι να πάρει την οριστική της απόφαση.

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ και του Μαρκ Τέιτουμ, η περίοδος 2027-28 ορίστηκε ως η εναρκτήρια για τη νέα διοργάνωση, με την ισπανική ομάδα να θέλει να ζυγίσει τα δεδομένα και να αποφασίσει.