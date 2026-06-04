Το θέατρο του παραλόγου στη Βέροια: Έπεσε αρχαίο τείχος στην αυλή του και του λένε να το μαζέψει... χωρίς να το αγγίξει

Αντιμέτωπος με έναν... παράλογο γρίφο βρίσκεται κάτοικος της Βέροιας, μετά την κατάρρευση τμήματος ιστορικού τοίχους της πόλης στην αυλή του σπιτιού του, με το ζήτημα να παραμένει χωρίς λύση λόγω της γραφειοκρατίας.

Όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού προσπάθησε να βρει λύση, καλέστηκε να αντιμετωπίσει μια παράλογη κατάσταση, καθώς η Εφορία Αρχαιοτήτων και ο δήμος Βέροιας είχαν πολύ διαφορετικές απόψεις για το τι έπρεπε να συμβεί με τα συντρίμμια του ιστορικού τοίχους.

Οι πέτρες που αποκολλήθηκαν αποτελούν καθημερινό κίνδυνο για την ασφάλεια της οικογένειας, μιας και τα παιδιά συνηθίζουν να παίζουν στην αυλή. Παράλληλα, υπάρχει και ο φόβος για νέα κατολίσθηση.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων αναγνωρίζει μεν την αρμοδιότητά της επί του μνημείου, αλλά δηλώνει αδυναμία περισυλλογής λόγω έλλειψης εργατών.

Από την πλευρά του, ο Δήμος νίπτει τας χείρας του, υποστηρίζοντας επίσημα πως, εφόσον οι πέτρες έπεσαν σε ιδιωτικό οικόπεδο, αποχαρακτηρίζονται από μνημείο, θεωρούνται πλέον «μπάζα» και η αποκομιδή τους βαραίνει τον ιδιοκτήτη.

Όπως συμπυκνώνει εξαιρετικά την κατάσταση ο ιδιοκτήτης, κ. Αντώνης, μιλώντας στο MEGA: «Από τη μία μου είπαν να τα μαζέψω εγώ και από την άλλη μού λένε ‘δε θα ακουμπήσετε τίποτα γιατί είναι αρχαία’. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, βάλανε μόνο δυο κοντέινερ».

Μέχρι οι αρμόδιοι φορείς να αποφασίσουν ποιος έχει την ευθύνη, το αρχαίο τείχος παραμένει σωριασμένο στην αυλή, με τους κατοίκους να ανησυχούν για την ασφάλειά τους και να προειδοποιούν για τον κίνδυνο περαιτέρω καταρρεύσεων.

Πηγή: ethnos.gr

