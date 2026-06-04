Ελ Νίνιο: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι σε Ελλάδα και Ευρώπη - «Καμπανάκι» των ειδικών για καύσωνες

Η Ισπανία κατέγραψε τον Μάιο τον υψηλότερο αριθμό θανάτων (101) που μπορούν να αποδοθούν στη ζέστη από όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 2015.

Η Γαλλία έζησε και επισήμως «την πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ». Η Ιταλία είδε το Σαββατοκύριακο τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ασυνήθιστα υψηλά και έπειτα να κάνει βουτιά.

Σε αυτό το φόντο με την κλιματική αλλαγή να δείχνει ήδη για τα καλά τα δόντια της, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε ότι υπάρχει «80% πιθανότητα» να αναπτυχθεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου και περίπου «90% πιθανότητα» να συνεχιστεί το επεισόδιο αυτό μέχρι τον Νοέμβριο.

Ο Οργανισμός προβλέπει ένα επεισόδιο «τουλάχιστον μέτριο και όχι ισχυρό». Προειδοποιεί όμως, μέσω της Γ.Γ. του Σελέστ Σαούλο ότι «πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό Ελ Νίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς».

Τι είναι το Ελ Νίνιο και τι λένε οι ειδικοί για την Ελλάδα

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που διαταράσσει ωστόσο, τις παγκόσμιες μετεωρολογικές ισορροπίες, προκαλεί μείωση των τυφώνων στον Ατλαντικό, τείνει να ενισχύει τους κυκλώνες στη ζώνη του Κεντρικού και Ανατολικού Ειρηνικού, ενώ επηρεάζει και το σύστημα των βροχοπτώσεων.

Ένα από τα πέντε ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ ήταν εκείνο του 2023- 2024, το πιο πρόσφατο που παρατηρήθηκε στον πλανήτη. Οι συνέπειές του ήταν δραματικές, καθώς οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η εκδήλωσή του συνέβαλε ώστε το 2024 να είναι το θερμότερο έτος.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συντονιστή της επιχειρησιακής μονάδας ΜΕΤΕΟ, «το Ελ Νίνιο του 2023- 2024 αν και μικρότερης διάρκειας και έντασης από αυτό του 2015- 2016 είχε ως αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή- να ανεβάσει τη μέση θερμοκρασία της Γης, το τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου του 2023 κατά 1,1 βαθμούς σε σχέση με την κλιματική τιμή της περιόδου 1981- 2010. Αυτή η απόκλιση είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί έως σήμερα».

Όλα τα παραπάνω συντείνουν σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» σε ένα ερώτημα: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα Σούπερ Ελ Νίνιο να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο κλίμα;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το Ελ Νίνιο είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό επηρεάζοντας κυρίως το νότιο ημισφαίριο.

«Παρότι τα φαινόμενα που το συνοδεύουν είναι ισχυρά, είναι δύσκολο να φτάσουν έως τον Ατλαντικό και να περάσουν στην Ευρώπη, πόσω μάλλον στην Ελλάδα» έχει δηλώσει ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές.

Οι συνέπειες ωστόσο ενδέχεται να είναι έμμεσες. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος.

Με αφορμή τη φετινή έλευση του Ελ Νίνιο επισημαίνει, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» ότι είναι ακόμα νωρίς για να υποστηριχθεί πως η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο του φαινομένου, όμως αυτό που προκαλεί ανησυχία, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, είναι η διπλάσια καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί- ως απόρροια του υγρού χειμώνα- και η οποία σε συνδυασμό με την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών θα μπορούσε να ευνοήσει την εκδήλωση ισχυρών και εκτεταμένων πυρκαγιών.

Σημειώνεται πως το μεγαλύτερο σε διάρκεια και ένταση επεισόδιο του 21ου αιώνα θεωρείται από τους επιστήμονες το Ελ Νίνιο του 2015-2016.