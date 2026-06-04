Καλιφόρνια: Έδεσε με εκρηκτικά 10 πολίτες και τους κράτησε αιχμάλωτους για 15 ώρες μέσα σε τράπεζα

Θρίλερ 15 ωρών στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με βετεράνο να δένει με εκρηκτικά 10 ανθρώπους και να τους κρατά αιχμάλωτους μέσα σε τράπεζα.

Το σοβαρό επεισόδιο ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη (02.06.2026) με τον δράστη εν τέλει να πέφτει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Ο 41χρονος Άντονι Σιρλς, βετεράνος με βαρύ φάκελο για αδικήματα σεξουαλικής φύσης κι ιστορικό βίας, εισέβαλε στην τράπεζα Chase Bank στην Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια, και ζώστηκε με εκρηκτικά. Στη συνέχεια καθήλωσε τους πολίτες, τοποθετώντας και σε αυτούς εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσε στους αστυνομικούς πως είχε δέσει με εκρηκτικά κάποιους από τους πολίτες, ώστε να μην φύγουν από δίπλα του. Στο ίδιο κτίριο «φιλοξενούνται» δημόσιες υπηρεσίες και τοπικό σύστημα παιδείας.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις του FBI με ειδικευμένη ομάδα για υποθέσεις ομήρων.

UPDATE | Hostage Standoff at Bank

A tense hostage situation at a bank in Bakersfield ended after an FBI officer-involved shooting early Wednesday morning. Authorities say all hostages were safely rescued and evaluated by medical personnel, while the suspect was pronounced dead at… pic.twitter.com/aD4xqPXb3R — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) June 3, 2026

Δυο από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι, το μεσημέρι και το βράδυ, με τον δράστη να αρνείται να παραδώσει άλλους.

Εν τέλει το FBI επενέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και «εξουδετέρωσε» τον δράστη.

«Περί τις 04:30 (…) επενέβη ομάδα διάσωσης ομήρων και εξουδετέρωσε το πρόσωπο αυτό», ανέφερε ο ειδικός πράκτορας Σιντ Πατέλ της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

FBI agents ended a 15-hour standoff when they killed 41 year-old Anthony Scott Searle-Sharris on Wednesday morning, after he held 10 captives in a Bakersfield building, tying up five of them, and claiming to have attached explosive devices to several them. Searle-Sharris has been… pic.twitter.com/3oZ0dAOE41 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 3, 2026

Οι όμηροι είναι «όλοι σώοι από σωματική άποψη», πρόσθεσε.

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν ψυχολογικά επακόλουθα, με τα οποία θα πρέπει να ζήσουν, και ειδικοί μας που είναι επιφορτισμένοι με την (ψυχολογική) υποστήριξη θυμάτων θα είναι εκεί για να τους βοηθήσουν», διαβεβαίωσε.

Δεν έχει διατυπωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια εκτίμηση για τα κίνητρα του δράση ούτε από την αστυνομία, ούτε από το FBI.

Πηγή: newsit.gr

