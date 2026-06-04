Socca Youth: Ακαδημίες από όλη την Ελλάδα έζησαν μια μαγική εμπειρία

Για τρεις ημέρες, οι ομάδες αγωνίστηκαν στις κατηγορίες Κ10, Κ11/12Β και Κ12, με τη διοργάνωση να ξεκινά από τη φάση των ομίλων και να κορυφώνεται με τις νοκ άουτ αναμετρήσεις που ανέδειξαν τους πρωταθλητές.
Στην Κ10, ο Πυρρίχιος Ασπρόπυργου προκρίθηκε στον τελικό μετά τη νίκη με 5-1 απέναντι στη Soccer Stars Λουτρακίου, ενώ ο ΟΦΗ Ρεθύμνου επικράτησε με 3-0 του Απόλλωνα Αγίου Ιωάννη Χανίων. Στον τελικό, ο Πυρρίχιος κατέκτησε τον τίτλο της κατηγορίας.
Στην Κ11/12Β, οι Δαβουρλής, Παλληξουριακός, Ερμής Πύργου και Απόλλων Αγίου Ιωάννη Χανίων έφτασαν στην τελική τετράδα. Ο τελικός κρίθηκε στα πέναλτι, όπου ο Ερμής Πύργου νίκησε τον Παλληξουριακό και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Στην Κ12, η Ακαδημία Δίας Πάτρας προκρίθηκε στον τελικό με νίκη 3-0 επί των Ελπίδων Αγρινίου, ενώ ο Αστέρας Ρεθύμνου πέρασε στον τελικό μέσω πέναλτι απέναντι στις Σελλάδες. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με 4-2 στον τελικό και κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις σε αθλητές, προπονητές, γονείς και διοργανωτές, αναδεικνύοντας τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της χαράς του παιχνιδιού.