Africa Top Sports: «Ενδιαφέρον της Μίλαν για Μουκουντί - Η ΑΕΚ θα τον πουλήσει μόνο αν κατατεθεί μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση»

Νέα σενάρια στο εξωτερικό συνδέουν την Μίλαν με τον Αρολντ Μουκουντί ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται στην μεταγραφική ατζέντα της ιταλικής ομάδας.



Όπως αναφέρει το Africa Top Sports οι Ροσονέρι θέλουν να ενισχυθούν στην άμυνα και έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον διεθνή Καμερουνέζο αμυντικό.

«Ο Μουκουντί πραγματοποιεί συνεχόμενες καλές εμφανίσεις στην Ελλάδα, γεγονός που έχει τραβήξει την προσοχή των Ροσονέρι. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι δύσκολες για τη Μίλαν. Ο ελληνικός σύλλογος δεν σκοπεύει να αποχωριστεί εύκολα τον "βράχο" της άμυνάς του, παρά μόνο αν κατατεθεί μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση», τονίζεται μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει το Africa Top Sports:

«Η Μίλαν κινείται παρασκηνιακά για να ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς της και έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον διεθνή Καμερουνέζο αμυντικό Αρολντ Μουκουντί. Οι σκάουτερ του ιταλικού συλλόγου εκτιμούν ιδιαίτερα τη σωματική του δύναμη και τη σταθερότητα που προσφέρει στην άμυνα. Ο κεντρικός αμυντικός από το Καμερούν πραγματοποιεί συνεχόμενες καλές εμφανίσεις στην Ελλάδα, γεγονός που έχει τραβήξει την προσοχή των Ροσονέρι. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι δύσκολες για τη Μίλαν. Ο διεθνής αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με την AEK και αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας. Ως εκ τούτου, ο ελληνικός σύλλογος δεν σκοπεύει να αποχωριστεί εύκολα τον "βράχο" της άμυνάς του, παρά μόνο αν κατατεθεί μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση».

Ο Αρολντ Μουκουντί αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της ΑΕΚ των τελευταίων χρόνων. Από το καλοκαίρι του 22 που αποκτήθηκε από την Σεντ Ετιέν μετρά 120 συμμετοχές με τα κιτρινόμαυρα και 12 γκολ. Φέτος είχε 42 παιχνίδια και 3.683' και ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Μέσα σε τέσσερα χρόνια ο Μουκουντί έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο.