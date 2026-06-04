Μαρινάκης: «Ο δανεισμός της ΝΔ δεν έχει ανέβει ούτε ένα ευρώ επί προεδρίας Μητσοτάκη»

Για τις δανειακές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως επί προεδριάς Μητσοτάκη ο δανεισμός «δεν έχει αυξηθεί ούτε ένα ευρώ».

Απαντώντας σε ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με τις δανειακές υποχρεώσεις της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως «ο δανεισμός, ως προς το ποσό δανεισμού και κάποιοι τόκοι έχουν αποπληρωθεί», ενώ τόνισε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια -από τότε δηλαδή που εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης- ο δανεισμός δεν έχει ανέβει ούτε ένα ευρώ.

Όπως υπογράμμισε, η ΝΔ «πληρώνει, με το μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί, τοκοχρεολύσια. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που υπήρχε συνολικά στη χώρα και στα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, την οποία κληρονόμησε η παρούσα ηγεσία».

Αναλυτικά η απάντηση Μαρινάκη για τις δανειακές υποχρέωσεις της ΝΔ

«Καταρχάς, για την κατηγορία των συμπολιτών μας, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά νομικά πλαίσια, που πρέπει να καταλάβετε, ότι είναι λογικό που είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι στην μία περίπτωση μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα, όπου έχει άλλους τρόπους λειτουργίας, έχει κρατική επιχορήγηση, δεν έχει το σπίτι ή την περιουσία με την έννοια που έχει ένας ιδιώτης ή αν μιλάμε για μία επιχείρηση, στην περίπτωση λοιπόν των συμπολιτών μας είμαστε η Κυβέρνηση που έχει πάρει τα πιο υποστηρικτικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει για ευάλωτους δανειολήπτες, απόδειξη ότι ο κόκκινος δανεισμός, τα κόκκινα δάνεια έχουν υποχωρήσει από το 41% ή 43% κάτω από το 5% τα τελευταία χρόνια.

Έχουν προχωρήσει συμπολίτες μας σε 60.000 ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε η Κυβέρνηση που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας ή έδωσε τα δάνεια στα funds, η προηγούμενη κυβέρνηση από μας το έκανε αυτό. Αν περιμένετε από εμάς να κινηθούμε με όρους λαϊκισμού για να είμαστε συμπαθείς σε έναν κόσμο που απολύτως αντιλαμβανόμαστε τι τραβάει και πόσο δύσκολο είναι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με το να συμπεριφερθούμε ως άλλα κόμματα που τάζουν από λεφτά που δεν υπάρχουν ή υπόσχονται μέτρα που δεν μπορούν να υλοποιήσουν, από εμάς δεν θα το ακούσετε αυτό. Τώρα ως προς τη Νέα Δημοκρατία έδωσα στη συνάδελφό σας την κυρία Τζίμα μία, νομίζω, ξεκάθαρη απάντηση.

Τα τελευταία 10 χρόνια επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα ευρώ ο δανεισμός της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέτως πληρώνει, με το μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί, τοκοχρεολύσια. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που υπήρχε συνολικά στη χώρα και στα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, την οποία κληρονόμησε η παρούσα ηγεσία. Ως είχε υποχρέωση μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες, τα κόστη, αυτά είναι δεδομένα, υπάρχουν από το 2016, τα επισημαίνω και εγώ και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, με βάση και τις μειωμένες, σωστά, κρατικές επιχορηγήσεις, ούτως ώστε να πληρώνει μέρος των τόκων, οι οποίοι έχουν απομείνει.

Ο δανεισμός, ως προς το ποσό δανεισμού και κάποιοι τόκοι έχουν αποπληρωθεί. Το να μπορούμε να ταυτίσουμε, το να θέλουν κάποιοι να ταυτίσουν νομικά τις δύο περιπτώσεις, για προφανείς αντικειμενικούς λόγους, όσο ευχάριστο και αν ακούγεται και λαϊκίστικο, γιατί προφανώς κάτι το οποίο ακούγεται ευχάριστο, αλλά είναι ανέφικτο, έχει τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα του λαϊκισμού, εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε».

Πηγή: iefimerida.gr