Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς λέει «ναι» σε νέο συμβόλαιο

Η αναδρομή στην προπονητική διαδρομή του Σέρβου τεχνικού της ΑΕΚ, φανερώνει ότι οι επεκτάσεις συνεργασιών δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στην καριέρα του. Το SDNA ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επόμενη…πίστα της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσφέρουν νέο συμβόλαιο (το τρέχον λήγει το καλοκαίρι του ΄27) στον Σέρβο τεχνικό και έτσι επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εξαιρετική δουλειά που παρουσίασε τον πρώτο χρόνο της θητείας του στον πάγκο της Ένωσης που συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αν κάποιος επιχειρήσει να ανατρέξει στο παρελθόν του 46χρονου προπονητή, θα διαπιστώσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο.

Ο κόουτς της ΑΕΚ δεν ανήκει στην κατηγορία των τεχνικών που ανανεώνουν συχνά τα συμβόλαιά τους.

Αντιθέτως, στις περισσότερες ομάδες της καριέρας του οι κύκλοι έκλειναν είτε λόγω νέων προκλήσεων, είτε λόγω αλλαγών στις ισορροπίες των συλλόγων, χωρίς να προηγηθεί επέκταση συνεργασίας.

Ανανέωση και… exit

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ανανέωσης καταγράφηκε στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Τον Μάιο του 2021, μόλις έναν χρόνο μετά την άφιξή του στη ρωσική ομάδα, η διοίκηση αποφάσισε να του προσφέρει νέο τριετές συμβόλαιο. Η κίνηση αυτή δεν έγινε τυχαία.

Η Λοκομοτίβ είχε παρουσιάσει σημαντική αγωνιστική πρόοδο, είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ρωσίας, είχε εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συμμετοχή και η διοίκηση θεωρούσε ότι ο Νίκολιτς ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να χτίσει το επόμενο στάδιο του πρότζεκτ.

Μάλιστα, ο τότε διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου είχε δηλώσει δημόσια πως «κάθε προπονητής χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει μια αποτελεσματική ομάδα» και πως η πρόοδος που είχε παρουσιάσει η Λοκομοτίβ δικαιολογούσε απόλυτα τη νέα συμφωνία.

Το ποδόσφαιρο, βέβαια, έχει τη δική του λογική. Παρότι ο Νίκολιτς υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2024, λίγους μήνες αργότερα οι δύο πλευρές χώρισαν κοινή συναινέσει, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε τότε αίσθηση στη Ρωσία.

Οι θητείες στην Παρτιζάν Βελιγραδίου

Στις δύο θητείες του στην Παρτιζάν δεν υπήρξε ποτέ διαδικασία ανανέωσης. Στην πρώτη του παρουσία στο Βελιγράδι αποχώρησε τον Μάρτιο του 2015 (κι ενώ η ομάδα βρισκόταν στην κορυφή του πρωταθλήματος) έπειτα από διοικητικές αποφάσεις.

Στη δεύτερη θητεία του στην Παρτιζάν, αφού κατέκτησε το νταμπλ και οδήγησε τον σύλλογο στους ομίλους του Europa League, επέλεξε ο ίδιος να αποχωρήσει αναζητώντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Σε συνέντευξή του μετά την αποχώρηση είχε εξηγήσει πως αισθανόταν ότι είχε πετύχει όσα μπορούσε να πετύχει σε συλλογικό επίπεδο στη Σερβία.

Το ίδιο μοτίβο συναντάται και στις υπόλοιπες ομάδες της καριέρας του. Στη Φερεντσβάρος, στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, δεν έφτασε ποτέ σε διαδικασία επέκτασης συμβολαίου, καθώς οι συνεργασίες ολοκληρώθηκαν πριν δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα.

Γι’ αυτό και η επικείμενη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Κι εφόσον τελικά επισημοποιηθεί, θα πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές στην καριέρα του που μια διοίκηση επιλέγει να τον «δέσει» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πριν καν ολοκληρωθεί ο αρχικός κύκλος συνεργασίας και συγχρόνως, ο ίδιος αποδέχεται την σχετική πρόταση.