Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα εκπληκτικά κάνει η ΑΕΚ και δείχνει την δυναμική της.

Αν δείτε κάποιον στον δρόμο να περπατά και να… τσιμπιέται, μην πάει το μυαλό σας στο κακό. ΑΕΚτζής θα είναι και θα ψάχνει τρόπο να πιστέψει και να μην έχει αμφιβολίες, πως όλα του πηγαίνουν καλά. Όλα όμως. Πως να την διαχειριστεί ένας φίλαθλος τόση ευτυχία, ειδικά όταν δεν έχει καλομάθει σ’ αυτήν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είναι αλήθεια, πως για διάφορους λόγους, είτε επειδή υπήρχε ποδοσφαιρική χούντα στο ποδόσφαιρο μας, είτε επειδή υπήρχαν Μίκυ Μάους στην ηγεσία της ΑΕΚ, είτε γιατί έπρεπε να πάει βήμα βήμα προς την κορυφή, πάντα υπήρχε ένας λάκκος στην φάβα.

Τώρα; Τώρα ο Ενωσίτης είναι πρωταθλητής. Και πριν καλά καλά βγει από την φιέστα, βλέπει την ομάδα του να κάνει μεταγραφάρα 4 συν μπόνους εκατομμυρίων. Απίθανο και εντυπωσιακό. Φέρνει εν ενεργεία διεθνή με την Εθνική Ουκρανίας, παίκτη με συμμετοχές σε Τσάμπιονς Λιγκ και σημαντικά κλαμπ της ευρωπαϊκής ηπείρου και τον εντάσσει στα «κιτρινόμαυρα» πριν καν αρχίσει επίσημα η μεταγραφική περίοδος. Μέσα σε 36 ώρες, δίχως καν να γίνει σίριαλ, να υπάρξει ανησυχία από σφήνα άλλης ομάδας, να γίνει ένα ψαλιδάκι στις αποδοχές. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.

Και εκεί πάνω που πανηγυρίζει για τον Ζούμπκοφ, να και η είδηση της ανανέωσης με τον Νίκολιτς. Εκείνον που επέλεξε ο Ηλιόπουλος για να χτίσει πάνω του την δική του πανοπλία. Εκείνον που όρισε στρατηγό και έγινε ο αναμορφωτής της ΑΕΚ. Εκείνον που δεν δίστασε να αγοράσει και να τεντώσει χρονικά τα όρια γιατί έκρινε πως είναι ο ιδανικός. Ερχεται τώρα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να τελειώσει τα παραμύθια με τις «σειρήνες» που ήθελαν να τον δελεάσουν, να τον ανταμείψει και να τον κρατήσει στον πάγκο της ΑΕΚ για μπακ του μπακ πρωτάθλημα, κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ.

Το επέβαλε ο Ηλιόπουλος

Κύριε πρόεδρε, μας κακομαθαίνετε. Θέλουν οι μίζεροι να γκρινιάξουν και δεν μπορούν. Όχι βέβαια πως τους… φοβάμαι. Πάντα θα βρουν κάτι. Ντριφτάρισε πολλές φορές στην φιέστα, φάλτσαρε στο «αγάπα με», δεν έχει μεταπωλητική αξία ο Ουκρανός, του είπε για στρατιωτικά αεροσκάφη και δεν ήταν σωστό, του χτύπησε το χέρι με δύναμη και μπορεί να τον τραυμάτισε. Μια χαρά παιδιά, συνεχίστε αυτό που κάνετε. Ψάξτε να βρείτε την άσπρη μύγα, αναζητήστε έναν λόγο για να γκρινιάζετε, την ώρα που η ΑΕΚ εκτινάσσεται.

Όλα όσα συμβαίνουν στην ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια συνθήκη που έχει επιβάλει ο ίδιος ο Ηλιόπουλος στην ομάδα. Γίνεται κτήμα και φύση της ΑΕΚ πλέον, πως μπορεί να παίρνει στην αγορά όποιον θέλει, όποιον κρίνουν τα στελέχη της πως είναι ικανός να κάνει την διαφορά. Μπορεί να μπαίνει και να αγοράζει όποιον εκτιμά πως θα κάνει την διαφορά. Μπορεί και επιβραβεύει όπως του πρέπει, κάθε έναν που προσφέρει και κάνει την διαφορά στην ομάδα με την δουλειά του.

Γεννημένος πρωταθλητής

Εχουμε δρόμο ακόμα. Βρισκόμαστε μόλις στις αρχές του καλοκαιριού και έχουμε μάθει για τα καλά εδώ και χρόνια, πως τέτοιες εποχές όσοι χαίρονται, συνήθως κλαίνε τον χειμώνα. Ισχύει, αν όλα αυτά είναι επικοινωνιακά. Εάν είναι παικταράδες και περίεργοι, που τα ρίχνουν επιτήδειοι στους ποδοσφαιρικούς ιθαγενείς, θαρρείς και είναι χάντρες που δίνουν για μαργαριτάρια. Μόνο που στην περίπτωση της ΑΕΚ, είναι πράγματα που έχουν δουλευτεί, κριθεί και αξιολογηθεί μέσα στο γήπεδο. Εκεί πέτυχαν, όσα κέρδισαν στην πορεία.

Ακόμα ένα στοιχείο που δείχνει σιγουριά για το μέλλον, είναι η νοοτροπία του νικητή. Το μάτι που γυαλίζει. Και όποιος έχει αντικρίσει από κοντά τον Ηλιόπουλο, μπορεί να κατανοήσει καλά τι λέω. Είναι άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται με την ήττα, που είναι γεννημένος πρωταθλητής. Δεν διστάζει να τα βάλει με όλους και με όλα, το είδαμε στην διάρκεια της σεζόν, όταν ξετίναξε το σύστημα όλο. Δεν φείδεται χρημάτων, για να έχει τους καλύτερους. Και δεν σταματά, δεν αρκείται σε έναν τίτλο, αλλά θέλει να δημιουργήσει την δική του δυναστεία.

Πως θα χωρέσουν

Στις μεταγραφές, επειδή ξέρω πως αυτό σας τρελαίνει, έρχονται κι άλλοι παικταράδες. Οι τέσσερις κινήσεις που είχε προαναγγείλει ο Νίκολιτς, θα είναι τέσσερις μεταγραφές επιπέδου Βάργκα σε οικονομική αξία, αλλά κυρίως αγωνιστική ικανότητα. Ο Ζούμπκοφ είναι ένα καλό δείγμα γραφής. Αλλά έτσι, θα είναι και οι επόμενοι με στόχο η ΑΕΚ να είναι πανέτοιμη στις βασικές κινήσεις της πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ώστε ο Νίκολιτς να μπορεί να δουλέψει σωστά με όλη την ομάδα του για το Τσάμπιονς Λιγκ και μια μεγάλη χρονιά.

Τα καλύτερα έρχονται και στην ΑΕΚ πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για χαρές. Θα έρθουν και οι λύπες, μέσα στην ζωή είναι αυτά. Αλλά από την άλλη, όταν λειτουργείς με σχέδιο, μεθοδικότητα, έχεις την άνεση να στηρίξεις οικονομικά την επένδυση σου και έχεις όραμα, δεν μπορεί να αποτύχεις. Δεν μπορεί να σε σταματήσει τίποτα και δεν υπάρχει κάτι που να υπολείπεσαι του ανταγωνισμού. Αρα, το μόνο… άγχος για του χρόνου είναι πως θα καλυφθούν οι ανάγκες για εισιτήρια, πως θα χωρέσουν όλοι οι ΑΕΚτζήδες που θα θέλουν να δουν την μεγάλη ομάδα του Ηλιόπουλου.