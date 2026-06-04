Εφές: Επιτυχημένη η επέμβαση στον Πουαριέ

Ο Γάλλος σέντερ χειρουργήθηκε στη Γαλλία και θα ξεκινήσει σταδιακά την αποκατάστασή του, μένοντας εκτός αγωνιστικών χώρων για 8-9 μήνες.
Αν επιβεβαιωθεί αυτό το χρονικό διάστημα απουσίας του, θα μπορεί να επιστρέψει προς τον Μάρτιο και στο τέλος της σεζόν 2026-27.
Η ανακοίνωση της Εφές αναφέρει:
«Η επέμβαση του Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα στον πρώτο αγώνα του ημιτελικού playoff, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη χώρα του, τη Γαλλία.
Ο γιατρός μας δήλωσε ότι η επέμβαση πέρασε επιτυχώς. Γρήγορα περαστικά Βινς!».
Playoff yarı final serisi ilk maçında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier’nin ameliyatı bugün ülkesi Fransa’da gerçekleştirildi.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 4, 2026
Doktorumuz Uğur Diliçıkık ameliyatın başarılı gectigini belirtti.
Get well soon Vince! pic.twitter.com/VApwqh0gBB