Εφές: Επιτυχημένη η επέμβαση στον Πουαριέ

Επιτυχημένη ήταν η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Βενσάν Πουαριέ μετά τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα.

Ο Γάλλος σέντερ χειρουργήθηκε στη Γαλλία και θα ξεκινήσει σταδιακά την αποκατάστασή του, μένοντας εκτός αγωνιστικών χώρων για 8-9 μήνες.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το χρονικό διάστημα απουσίας του, θα μπορεί να επιστρέψει προς τον Μάρτιο και στο τέλος της σεζόν 2026-27.

Η ανακοίνωση της Εφές αναφέρει:

«Η επέμβαση του Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα στον πρώτο αγώνα του ημιτελικού playoff, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη χώρα του, τη Γαλλία.

Ο γιατρός μας δήλωσε ότι η επέμβαση πέρασε επιτυχώς. Γρήγορα περαστικά Βινς!».