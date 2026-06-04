Παπανικολόπουλος: «Η Καρδίτσα προσφέρει ένα περιβάλλον ασφάλειας στο οποίο θες να βρίσκεσαι»

Ο προπονητής της Καρδίτσας, Νίκος Παπανικολόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» και μίλησε για την επέκταση της συνεργασίας του με τη θεσσαλική ομάδα έως το 2028.

Αναλυτικά είπε:

Για την παραμονή του στην Καρδίτσα: «Χρονικά μπορεί να άργησε λίγο σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι η ομάδα είχε πετύχει τους στόχους της από νωρίς και είχαμε χρόνο να το συζητήσουμε και να το ανακοινώσουμε. Φέτος, μέχρι τελευταία στιγμή διεκδικούσαμε πράγματα, χρειαζόμασταν λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε, να δούμε κάποια πράγματα και, από ‘κει και πέρα, από τη στιγμή που κάτσαμε στο τραπέζι και μιλήσαμε δεν άργησε να έρθει η απόφαση της παραμονής μου».

Για το γεγονός πως έχει καταφέρει να βρίσκεται στην ομάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα: «Αυτό είναι ένα… ταγκό το οποίο θέλει δύο, τόσο από τη δική μου πλευρά όσο και από αυτήν της διοίκησης. Οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν ένα περιβάλλον ασφάλειας στο οποίο θέλεις να βρίσκεσαι. Στο εξωτερικό αυτό είναι φυσιολογικό, στην Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση».

Για τη χρονιά που πέρασε και την πορεία της ομάδας σε Ευρώπη και Ελλάδα: «Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Η ομάδα κάνει “άλματα” προς τα πάνω τα τελευταία χρόνια. Ζήσαμε την εμπειρία της Ευρώπης, που ήταν μια ωραία εμπειρία. Δυσκολευτήκαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου από τον Νοέμβρη και μετά έγιναν επενδύσεις και άλλαξε μορφή, αλλά στο τέλος πανηγυρίσαμε μια παραμονή στην κατηγορία και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Μπορώ να πω ότι είχαμε μια επιτυχημένη χρονιά».

Για το ποιος ήταν ο στόχος που είχαν θέσει αρχικά στην ομάδα: «Αυτός ήταν ο σκοπός μας, η παραμονή. Είχαμε θέσει τις βάσεις από την αρχή της χρονιάς γι’ αυτό. Πηγαίναμε να “χτυπήσουμε” όλα τα παιχνίδια και θεωρώ ότι η ομάδα ήταν αξιόμαχη τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Ελλάδα. Ήμασταν συνεπής σε αυτά τα οποία είπαμε και αυτά τα οποία έγιναν».

Για τις δυσκολίες και το πώς αυτές αντιμετωπίστηκαν μέσα στη χρονιά απ’ όλον τον οργανισμό: «Οι δυσκολίες στην ομάδα μας μάς φέρνουν πιο κοντά. Δεν είμαστε από τις ομάδες που όταν φανεί η πρώτη δυσκολία θα πάει ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Αυτό ξεκινάει από το ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε, δε λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ προσωπικά δεν λέω ποτέ μεγάλα λόγια, ούτε τώρα θα με ακούσετε να το κάνω για την επόμενη χρονιά».

Για τον στόχο της επόμενης χρονιάς: «Ο στόχος της ομάδας είναι κάθε χρόνο να βρίσκεται στην GBL και θα πρέπει να γαλουχήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει πόσο ωραίο είναι να είσαι σε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο εξελίσσεται, και να καταφέρεις να παίζεις ωραία δίνοντας χώρο σε παίκτες να αναδειχθούν. Πρέπει να είναι ο στόχος αυτός και όταν επιτυγχάνεται να είμαστε χαρούμενοι».

Για το «χτίσιμο» του ρόστερ τη νέα σεζόν: «Θα πρέπει να δούμε την αγορά, γιατί αλλάζει ραγδαία, ειδικά η ελληνική. Το έχουμε ζήσει, ότι από εκεί που κάνεις έναν προϋπολογισμό για το πώς θες να είσαι μπασκετικά και πώς θα είναι οι αντίπαλοί σου, ξαφνικά τον Νοέμβρη μπήκαν χρήματα σε ομάδες, έγιναν πολύ μεγάλες επενδύσεις και συνάντησες μια δυναμική διπλασία από αυτήν που είχες αρχικά φανταστεί. Οπότε πρώτα πρέπει να δούμε το περιβάλλον, μετά να εντοπίσουμε τους στόχους, μετά να δούμε πώς μπορούμε να τους υλοποιήσουμε και μετά να βρούμε έναν παίκτη και να τον πείσουμε ν’ αγωνιστεί για εμάς. Τα χαρακτηριστικά που κοιτάμε εμείς όταν πάμε να πάρουμε έναν παίκτη είναι να έχει κίνητρο, φιλοδοξία και όρεξη να συνεργαστεί. Με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά πορευόμαστε εδώ και τρία χρόνια».

Για το αν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το υλικό που θα υπάρχει του χρόνου: «Δεν έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις. Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, αλλά η υλοποίησή τους θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα που θα δούμε ποια παιδιά απ’ τα οποία συνεργαστήκαμε φέτος θα παραμείνουν. Το οικονομικό κομμάτι είναι στάνταρ για ‘μας, αυτά έχουμε και αυτά παρέχουμε. Πρέπει ένας παίκτης να ψάχνει και άλλα πράγματα για να έρθει σε εμάς, πέραν από τα χρήματα. Το να θέλει να βρεθεί σε μια ομάδα με σειρά που θα μπορεί να τον εξελίξει».

Για το mentality που έχουν όσοι εργάζονται στην ομάδα: «Αυτό που λέμε σε οποιονδήποτε προσεγγίζουμε για να έρθει στην ομάδα μας, είτε είναι παίκτης είτε προπονητής είτε φυσικοθεραπευτής, είναι ότι οι χαρακτήρες φτιάχνουν την ομάδα. Αυτό είναι το κριτήριο και το χαρακτηριστικό που έχουν όλοι στην ομάδα. Οπότε απλά και στις δύσκολες στιγμές όλοι έκαναν ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τον χαρακτήρα τους και η ομάδα πέτυχε. Όποιος ανήκει στην οικογένεια της Καρδίτσας, έχει αυτήν τη συμπεριφορά»