Διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κι επίσημα ο Γιουρέλης

Όπως είχε αποκαλύψει το SDNA, ο Στέφανος Γιουρέλης είναι και επίσημα πλέον ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού, το SDNA είχε αποκαλύψει πως ο Στέφανος Γιουρέλης θα αναλάβει το πόστο του διευθύνοντος συμβούλου της «πράσινης» ΠΑΕ.

Η εξέλιξη αυτή είναι πλέον και επίσημη, αφού στην καταχώρηση που έγινε στο Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στο οποίο περιλαμβάνεται για πρώτη φορά ο Στέφανος Γιουρέλης.

Αναλυτικά:

«Την 03/06/2026 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000330401000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6070120 η από 18/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6070121 το από 18/05/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

-ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Πρόεδρος

-ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ως Α' Αντιπρόεδρος

-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Β' Αντιπρόεδρος

-ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ως Γ' Αντιπρόεδρος

-ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως Δ' Αντιπρόεδρος

-ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ως Διευθύνων Σύμβουλος

-ΛΟΥΜΙΔΗ ΑΝΝΑ ως Μέλος

-ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως Μέλος (κι εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ)

-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Μέλος

-ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/05/2029».