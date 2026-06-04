Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης οι Σλούκας - Ρογκαβόπουλος, κάνουν... αγώνα δρόμου για το Game 2

Οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ένα μέρος της προπόνησης του Εργκίν Αταμάν την Πέμπτη (4/6) και κάνουν... αγώνα δρόμου για το Game 2 των τελικών της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό (5/6, 21:00).

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» και ο διεθνής σουτέρ απουσίασαν από τον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ, καθώς ταλαιπωρούνταν από προβλήματα τραυματισμών. Όμως, το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) αμφότεροι ακολούθησαν ένα μέρος από το πρόγραμμα της προπόνησης του Εργκίν Αταμάν.

Προς το παρόν, η συμμετοχή τους στο Game 2 της σειράς με τον Ολυμπιακό παραμένει αμφίβολη. Ωστόσο, δεδομένα και οι δύο κάνουν... αγώνα δρόμου για να παίξουν την Παρασκευή (5/6) στο "Telekom Center".

Οι «πράσινοι», λοιπόν, αναμένεται να πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους για τους Σλούκα - Ρογκαβόπουλο ανήμερα του δεύτερου τελικού. Όπως είναι λογικό, με βάση τη συμμετοχή ή την απουσία των δύο κομβικών Ελλήνων παικτών, θα γίνει μετέπειτα και η τελική επιλογή της εξάδας των ξένων από τον κόουτς Αταμάν.