Κρήτη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Εγκλωβίστηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή του κιμά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) στο Ρέθυμνο της Κρήτης, έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε κρεοπωλείο το απόγευμα με θύμα έναν 27χρονο εργαζόμενο.

Το χέρι του νεαρού εγκλωβίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε μηχανή του κιμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και να υποστεί πολτοποίηση μέρος του χεριού του.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο 27χρονος Ρεθυμνιώτης διακομίσθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό τραύμα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ.

Ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες και ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Ηράκλειο και στο ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του από εξειδικευμένους γιατρούς.

Στόχος των γιατρών είναι να σωθεί το υπόλοιπο μέρος του χεριού του, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη.

Πηγή: ethnos.gr