Τρελάθηκαν οι Νικς: Στα 6.000 δολάρια το φθηνότερο εισιτήριο του Game 3 των τελικών

Στους Νιου Γιορκ Νικς επικρατεί παροξυσμός και αυτό μεταφέρεται και από τις τιμές των εισιτηρίων.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε το 1-0 στους τελικούς του ΝΒΑ, «σπάζοντας» την έδρα των Σπερς (95-105) και φτάνοντας παράλληλα τις 12 σερί νίκες στα playoffs.

Στις 6 Ιουνίου αγωνίζονται ξανά στο Σαν Αντόνιο και στη συνέχεια η σειρά μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη για τον τρίτο τελικό (9/6). Εκεί, θα επικρατεί… πανδαιμόνιο καθώς οι φίλοι των Νικς περιμένουν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα ξανά στην κορυφή μετά το 1973.

Η… τρέλα είναι τέτοια, που το φθηνότερο εισιτήριο για να δει κάποιος το Game 3 από κοντά έχει πάρει την ανιούσα. Συγκεκριμένα, το πιο φθηνό εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι φτάνει τα 6.207 δολάρια, όπως μεταφέρεται από τις ΗΠΑ.