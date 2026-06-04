Βρούτσης: «Το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας γίνεται στολίδι»

Αθλητικά έργα 6 εκατ. ευρώ στην Καλαμάτα την οποία επισκέφτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Ο Γιάννης Βρούτσης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον ποδοσφαιρικό διευθυντή της ΠΑΕ Καλαμάτα, Ντανιέλ Μπατίστα, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Η ανάρτηση που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στα social media.

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ «ΣΤΟΛΙΔΙ» ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Με τον άξιο Δήμαρχο, Θανάση Βασιλόπουλο και τον ποδοσφαιρικό διευθυντή της ΠΑΕ Καλαμάτα, Ντανιέλ Μπατίστα, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, που γίνεται «στολίδι»!

Συνεισφέρουμε στην απαραίτητη ολιστική αναβάθμισή του, για να εκσυγχρονιστεί μετά από δεκαετίες και να είναι αντάξιο, ώστε να το χρησιμοποιήσει και η ομάδα της πόλης, η «μαύρη θύελλα», η οποία επέστρεψε στη Super League έπειτα από 25 χρόνια.

Το έργο μας περιλαμβάνει τη λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων με

- Αποκατάσταση και μόνωση κερκίδων

- Νέα καθίσματα

- Ηλεκτρολογικά και νέο υποσταθμό

- Περίφραξη

- Αναβάθμιση αποδυτηρίων.

Και δεν είναι, βέβαια, μόνο όσα γίνονται στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, που το φθινόπωρο θα είναι αγνώριστο: Ως Υπουργείο Αθλητισμού, μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο, υλοποιούμε στην πόλη της Καλαμάτας, αθλητικά έργα συνολικής αξίας 6 εκατ. ευρώ (μαζί με την κατασκευή του νέου κλειστού προπονητηρίου μπάσκετ και ρυθμικής γυμναστικής, το οποίο θα εγκαινιαστεί τον Σεπτέμβριο, την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου και τις παρεμβάσεις στην Τέντα).

Πέρα του Δήμου Καλαμάτας, εξάλλου, υλοποιούνται ακόμα 19 Έργα ανακαίνισης και ανακατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 12 εκατ. ευρώ, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (Δήμοι Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας)!

Για την ανάπτυξη του αθλητισμού μας και τη νέα γενιά, όπως κάνουμε σε κάθε νομό της χώρας, με τα συνολικά 500 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

E-Kouros III – ΠΕ Μεσσηνίας 2025

Σωματεία: 109

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Αθλήτριες: 1.420

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