Το... αλλάζει ο Γιοβάνοβιτς: Με τριάδα στην άμυνα κόντρα στη Σουηδία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιλέγει αλλαγή σχηματισμού για το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Σουηδία. Με Ίσακ και Γκιόκερες οι Σουηδοί. Αποστολή στην Στοκχόλμη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε προαναγγείλει αλλαγές στον σχηματισμό της Εθνικής ομάδας στα δύο προσεχή φιλικά με την Σουηδία και την Ιταλία και το κάνει πράξη.

Κόντρα στους Σουηδούς ο Γιοβάνοβιτς παρατάσσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για πρώτη φορά με τριάδα στην άμυνα, σε σχηματισμό 3-4-3.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο τριάδα στα στόπερ. Οι Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Ρότα από αριστερά προς δεξιά τετράδα στη μεσαία γραμμή και ο Παυλίδης στην κορυφή με τους Τετέι και Τζόλη στις δύο πτέρυγες.

Όσο για τη σουηδική ενδεκάδα, ο Γκράχαμ Πότερ ξεκινάει με τον Νόρντφελντ στα γκολπόστ, επίσης με τριάδα στόπερ τους Λαγκερμπίλκε, Χίεν, Σβένσον και ακραίους μπακ τους Μπέρνχαρντσον, Γκούντμουντσον. Δίδυμο στα χαφ οι Σβάνμπεργκ, Αγιάρι και τριάδα μπροστά παίζουν βασικοί τα δύο μεγάλα αστέρια των γηπεδούχων, Ίσακ, Γκιόκερες, μαζί με τον Νίγκρεν.