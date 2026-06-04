Aπό τα προκριματικά στον τελικό η Χβαλίνσκα!

Θα μας τρελάνει τελείως η Μάγια Χβαλίνσκα: νίκησε σε straight sets την Ντιάνα Σνάιντερ και θα διεκδικήσει το Σάββατο (6/6) τον πρώτο major τίτλο της!

Ασταμάτητη η 24χρονη Πολωνή (Νο.114!), λύγισε την 22χρονη Ρωσίδα (No.23) με 7-6(4), 6-4 σε 2 ώρες και 10 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Roland Garros, όπου θα συναντήσει τη Μίρα Αντρέεβα (Νο.8)!

Ήρθε από τα προκριματικά της διοργάνωσης και για να φτάσει ως εδώ χρειάστηκε να σημειώσει εννιά νίκες. Το έκανε, μάλιστα, με άκρως εντυπωσιακό τρόπο, καθώς έχει χάσει μόνο ένα σετ, αυτό από τη Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο!

Σαν άλλη... Έμα Ραντουκάνου, λοιπόν, βρίσκεται στον τελικό και είναι η πρώτη qualifier στην Open Era που τα καταφέρνει στο Παρίσι!

Η Αντρέεβα, όπως και να έχει, είναι το φαβορί για τον τίτλο, όμως δεν γίνεται πλέον κανείς να υποτιμήσει τη Χβαλίνσκα, με αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι (ψηλές μπάλες, drop shots και... ό,τι μπορείτε να φανταστείτε) που μπορεί να «χτυπήσει» κάθε αντίπαλο στο χώμα!

Και έχει και ένα επιπλέον όπλο: τους πολυάριθμους Πολωνούς που ταξίδεψαν στο Παρίσι, νομίζοντας ότι θα δουν την Ίγκα Σβιόντεκ να διεκδικεί τον τίτλο!

To πιο απίστευτο από τα... απίστευτα αυτής της ιστορίας; Πριν από αυτό το τουρνουά η Χβαλίνσκα είχε μόνο δύο νίκες στο tour στο χώμα! Και περίπου το μισό prize money από όσα έχει βγάλει μέχρι τώρα σε αυτό το τουρνουά...

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Πολωνή έχασε το αρχικό της προβάδισμα με μπρέικ 3-1 και χρειάστηκε να σβήσει δύο μπρέικ πόιντ στο 5-5 για να στείλει τελικά το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί έμεινε πίσω με 2-4, αλλά μπόρεσε να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση και να αρπάξει το σετ με πέντε σερί πόντους, μέσα σε πανζουρλισμό από τους συμπατριώτες της!

Η Μάγια προηγήθηκε με μπρέικ και στο δεύτερο σετ, όμως η Σνάιντερ το πήρε πίσω και έμεινε «ζωντανή» στη διεκδίκηση της νίκης. Όλα αυτά μέχρι το 4-4, όπου η Χβαλίνσκα πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για τη μεγάλη πρόκριση.

Η Κοντσίτα Μαρτίνεθ, προπονήτρια της Αντρέεβα, σίγουρα θα έχει πολύ «διάβασμα» αυτό το διήμερο...