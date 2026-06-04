Γιαπλές: «Βέβαιο πως ο Βίκος θα παίξει στα Γιάννινα - Όλα καινούρια για μας»

Ο προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων, Θανάσης Γιαπλές, μίλησε για τη νέα σεζόν που θα βρει την ομάδα στην Stoiximan GBL, αλλά και τις εξελίξεις με το γηπεδικό.

Σε δηλώσεις του στο EOK WebRadio ανέφερε...

Για το πώς κυλάει η κατάσταση με το γηπεδικό: «Θα ανέβω κι εγώ να δω από κοντά, πιο πολύ για να κάνουμε όλες τις συζητήσεις που πρέπει για όσο καιρό χρειαστεί. Επειδή μιλάμε καθημερινά πολλές φορές με τους ανθρώπους της διοίκησης, είναι βέβαιο πως η ομάδα θα παίξει στα Γιάννινα, στο γήπεδο που παίζαμε στην Elite League. Γίνονται άμεσα βελτιώσεις. Είναι ένα πολύ ωραίο και καινούργιο γήπεδο, με μόνο θέμα τη χωρητικότητα. Όλοι οι υπεύθυνοι, οι τεχνικοί, οι μηχανικοί, η περιφέρεια διαβεβαιώνουν πως όλα είναι εντάξει. Οπότε αυτούς ακούμε και είμαστε σίγουροι πως θα παίξουμε στα Ιωάννινα».

Για το πώς προσεγγίζουν την παρθενική τους σεζόν στη GBL: «Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση, είναι άνθρωποι με πολλή όρεξη για προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν και αυτοί και η ομάδα σε αυτό το επίπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάποιες φορές υπάρχει πολύ κέφι αλλά παράλληλα και μια άγνοια του ότι δεν ξέρεις πώς είναι τα πράγματα και τι σε περιμένει. Σίγουρα πρωταρχικός στόχος, ασυζητητί, είναι να μείνεις στην κατηγορία, γιατί αυτό σού δίνει τη δύναμη να “χτίσεις” πάνω. Ομάδες όπως η Καρδίτσα, ο Κολοσσός Ρόδου και πιο πρόσφατα η Μύκονος, είναι ιδανικά παραδείγματα. Τα κατάφεραν στην πρώτη χρονιά τους και μετά το “χτίσιμο” είναι πολύ εύκολο, έχουν το “know how”. Για εμάς όλα είναι καινούργια. Θα προσπαθήσουμε να είναι ένα μείγμα τού να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα και γρήγορα την παραμονή και ταυτόχρονα να περάσουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που θα ικανοποιεί τον κόσμο των Ιωαννίνων, ο οποίος δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Για τον σχεδιασμό: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει τα πλάνα μας. Το πρώτο που νομίζω γίνεται απ’ όλους είναι το “χτίσιμο” του ελληνικού “κορμού”, να βρεθούν τα παιδιά που μπορούν ν’ αποτελέσουν έναν ελληνικό “κορμό”. Είναι πολύ σημαντικό οι χαρακτήρες, η ποιότητά τους και η χημεία που θα καταφέρουν να έχουν μεταξύ τους. Κατόπιν, για μια ομάδα όπως εμείς, είναι πάρα πολύ σημαντική η ευστοχία στην επιλογή των ξένων. Το staff είναι πάρα πολύ καλό από πέρυσι, όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω απ’ την ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα γίνουν μερικά συμπληρώματα τα οποία, πιστεύω, θ’ ανακοινωθούν επίσημα στην αρχή της επόμενης βδομάδας».

Για το αν έχει στο μυαλό του ο ελληνικός «κορμός» να αποτελείται από έμπειρους παίκτες ή από νεαρούς και φιλόδοξους: «Μπορώ να πω μόνο για τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο που έχει ενεργό συμβόλαιο, οπότε και ανήκει στην ομάδα. Για τα υπόλοιπα παιδιά δε θα αναφερθώ ακόμα στις σκέψεις. Αν ρωτήσετε 100 προπονητές, οι 99 θα σας πουν πως θέλουν νέα παιδιά, με όρεξη και όλα αυτά. Επειδή παρατηρείται τα τελευταία χρόνια συρρίκνωση του δυναμικού των παικτών σε όλα τα επίπεδα, πολλές φορές κάνεις πάρα πολλά πράγματα αναγκαστικά. Επειδή είμαστε και νεοφώτιστοι και ίσως να μην αποτελούμε την πρώτη επιλογή κάποιων παιδιών για τον επόμενο σταθμό τους, θα γίνει ένα μείγμα αυτού που θέλουμε με αυτό που έχουμε διαθέσιμο και μπορούμε να πάρουμε».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Τα Γιάννινα είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, με πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει κόσμος που “διψάει” για μπάσκετ. Στο ψηλότερο επίπεδο πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα να βρεις εισιτήριο, θα είναι πολύ κοντά στην ομάδα και τόσο ενθουσιώδης όσο πρέπει ώστε να βοηθάει την ομάδα. Δεν υπάρχει η μπασκετική κουλτούρα που μπορεί να υπάρχει σε άλλα μέρη, αλλά είναι ποιοτικοί οι φίλαθλοι. Νομίζω θα… εκπλαγούμε όλοι ευχάριστα από την παρουσία του κόσμου της πόλης».

Για το αν οι αγώνες με τους δύο «αιωνίους» θα είναι μια γιορτή για τα Ιωάννινα: «Εννοείται. Μάλιστα, από τώρα συζητιέται αυτό. Ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι θα έχουν στην πόλη τους και θα βλέπουν από κοντά παίκτες του επιπέδου του Βεζένκοφ και του Ναν, δηλαδή κάποιων από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Βέβαια, και οι άλλες ομάδες δυναμώνουν πάρα πολύ, με πρώτους τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Είναι τυχεροί οι φίλαθλοι των Ιωαννίνων, γιατί θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών από άποψη επιπέδου και ανταγωνιστικότητας όπως δείχνουν τα πράγματα».