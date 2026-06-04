Ολυμπιακός: Το προφίλ του Πάμπλο Μαφέο και τα δεδομένα της υπόθεσης

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 28χρονο δεξιό μπακ της Μαγιόρκα που βρίσκεται στην ατζέντα των «ερυθρόλευκων».

Η ενίσχυση στα άκρα της άμυνας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν. Για τη δεξιά πλευρά ένα από τα ονόματα που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο είναι αυτό του Πάμπλο Μαφέο.

Ο 28χρονος μπακ της Μαγιόρκα διαθέτει αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι Πειραιώτες.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από τη La Liga, ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως κλασικός δεξιός μπακ όσο και ως μπακ - εξτρέμ, ενώ προέρχεται από μια ακόμη γεμάτη σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Με 32 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ, ο Μαφέο παρέμεινε βασικό στέλεχος της Μαγιόρκα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη ενός από τους πιο σταθερούς και αξιόπιστους ποδοσφαιριστές στη θέση του στην Ισπανία.

Οι αξιολογήσεις των ισπανικών media και των εξειδικευμένων στατιστικών πλατφορμών στέκονται κυρίως στην ένταση που βγάζει στο παιχνίδι του, στις προσωπικές μονομαχίες, στα αμυντικά του καθήκοντα και στη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της ομάδας του.

Στο κάδρο της Βαλένθια

Στην υπόθεση του υπάρχει...παρέα για την ομάδα του Πειραιά. Η Βαλένθια έχει επίσης βάλει τον ποδοσφαιριστή στο μεταγραφικό της κάδρο και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Ωστόσο, οι «νυχτερίδες» δεν μπορούν να προσφέρουν ευρωπαϊκή προοπτική, κάτι που σαφώς λειτουργεί υπέρ του Ολυμπιακού. Η συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ και η δυνατότητα διεκδίκησης τίτλων αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα στα χέρια των Πειραιωτών.

Παλιός…γνώριμος

Ο Μαφέο δεν αποτελεί μια περίπτωση που εμφανίστηκε ξαφνικά στο μεταγραφικό «ραντάρ» του Ολυμπιακού. Το όνομά του είχε απασχολήσει και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, τόσο την ομάδα του Πειραιά όσο και το αγγλικό…αδερφάκι της (Νότιγχαμ Φόρεστ).,

Γεγονός που δείχνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν εδώ και καιρό την πορεία του και έχουν πλήρη εικόνα του αγωνιστικού και οικονομικούπροφίλ.

Οι ετήσιες αποδοχές

και τα «θέλω» της Μαγιόρκα

Στο οικονομικό σκέλος, οι αποδοχές του βρίσκονται σε επίπεδα που δεν θεωρούνται απαγορευτικά για τα δεδομένα του Ολυμπιακού.

Οι ετήσιες καθαρές απολαβές του υπολογίζονται περίπου στις 700.000 - 800.000 ευρώ, ποσό που μπορεί εύκολα να υποστηριχθεί από ένα κλαμπ του επιπέδου των «ερυθρόλευκων».

Περισσότερο δύσκολο εμφανίζεται το κομμάτι της διαπραγμάτευσης με τη Μαγιόρκα. Η ισπανική ομάδα έχει δείξει στο παρελθόν ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει εύκολα τον παίκτη της.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές από την Ισπανία, είχε απορρίψει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ τον περασμένο Ιανουάριο, στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα το επίπεδο στο οποίο αποτιμά τον ποδοσφαιριστή.

Όλα αυτά συνθέτουν το προφίλ μιας περίπτωσης που μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Ολυμπιακός έχει απέναντί του ανταγωνισμό, μια ομάδα που δεν σκοπεύει να πουλήσει φθηνά και έναν παίκτη με καλό όνομα στη La Liga.