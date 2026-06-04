Αποχαιρέτησε με «ευχαριστώ» τον Άρη Betsson ο Αγγέλου: «Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά»

Παρελθόν από το τεχνικό τιμ του Άρη αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου, ο οποίος αποχαιρέτησε τους πρώην πλέον συνεργάτες του και ειδικότερα τον Νίκο Ζήση.

Ο Αγγέλου βρέθηκε στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν και τώρα με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και των συνεργατών του (Καντζούρης, Χαραλαμπίδης), δε θα συνεχίσει στους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά η δήλωση του Διονύση Αγγέλου:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό του Άρη για την τεράστια τιμή που είχα να υπηρετήσω την ομάδα από τη θέση του βοηθού προπονητή. Περάσαμε μία χρονιά με πολλές αναταραχές αλλά στο τέλος καταφέραμε να ανταγωνιστούμε με αξιοπρέπεια για την επίτευξη των στόχων μας.

Ευχαριστώ πολύ όλους τους παίκτες που συνεργαστήκαμε φέτος και από τους οποίους κέρδισα πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες που παλέψαμε καθημερινά πλάι πλάι και ειδικότερα τον Γιάννη Νικητάκη, τον Δημήτρη Αποστόλου και τον Παναγιώτη Ζάλογγο.

Τέλος, θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Νίκο Ζήση για την ευκαιρία που μου έδωσε στη νέα εποχή του Άρη να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά, η ομάδα είναι στα πιο ικανά χέρια του ελληνικού μπάσκετ πλέον».