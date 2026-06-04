Δεν πάει στην Ελβετία ο Τσιτσιπάς

Δεν θα ξεκινήσει τελικά την πορεία του στο γρασίδι από την Ελβετία ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επρόκειτο να αγωνιστεί στο τουρνουά επίδειξης Bonmont Tennis Masters (5-7/6), όμως απέσυρε τη συμμετοχή του λόγω τραυματισμού.

Τη θέση του στο event θα πάρει ο Γάλλος Κορεντέν Μουτέ, που θα βρεθεί δίπλα στους Σταν Βαβρίνκα, Αρτούρ Ριντερκνές, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Καρέν Χατσάνοφ και Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι.

Ο τελευταίος θα εμφανιστεί αντί του Γιάκουμπ Μένσικ, που συνεχίζει την πορεία του στο Roland Garros.

Aν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει wild card, λόγω του ranking του ο Στέφανος θα πρέπει να δώσει προκριματικά για να μπει σε κάποιο από τα τουρνουά της ATP στο γρασίδι, εν όψει Wimbledon (29/6-12/7).