Παναθηναϊκός: Ρότσα και Πανταλέων μιλούν για τον Βοτανικό! (vid)

Χουάν Ραμόν Ρότσα και Σωτήρης Πανταλέων μίλησαν ενόψει του Βοτανικού στο τέταρτο επεισόδιο του «Εν Αθήναις», το οποίο δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε το τέταρτο επεισόδιο του «Εν Αθήναις», στο οποίου μιλούν ενόψει και του πρότζεκτ του Βοτανικού ο Χουάν Ραμόν Ρότσα αλλά και ο Σωτήρης Πανταλέων.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ολόκληρος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού λειτουργεί ως οικογένεια, κάτι που περιλαμβάνει τόσο τους αθλητές, όσο και κάθε εργαζόμενο στον σύλλογο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Το τέταρτο επεισόδιο του «Εν Αθήναις» αναδεικνύει το βασικό στοιχείο που κάνει τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει: το γεγονός ότι ολόκληρος ο οργανισμός λειτουργεί ως μία μεγάλη οικογένεια, τόσο για τους αθλητές όλων των τμημάτων όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο.

Ο θρυλικός Χουάν Ραμόν Ρότσα, που μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής και προπονητής του Παναθηναϊκού, μέσα από την προσωπική του διαδρομή αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση που ενώνει όλα τα τμήματα του Τριφυλλιού.

Παράλληλα, ο πρώην εμβληματικός αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού και νυν αθλητικός διευθυντής της «Μάνας του Λόχου», Σωτήρης Πανταλέων, μοιράζεται τις αναμνήσεις του από τη Λεωφόρο και μιλά για το όραμα του Απόστολου Νικολαΐδη για έναν ενιαίο Παναθηναϊκό, μια φιλοσοφία που οι άνθρωποι του συλλόγου προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές.

Και οι δύο υπογραμμίζουν ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου θα στεγάζονται και οι εγκαταστάσεις των τμημάτων του Ερασιτέχνη, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την οικογενειακή σύνδεση που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό του Τριφυλλιού».