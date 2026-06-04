Απάντηση Κακλαμανάκη στην ΕΙΟ: «Ο Άρειος Πάγος με δικαίωσε πλήρως»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο οποίος απάντησε την Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας, ξεκαθαρίζοντας πως ο Άρειος Πάγος τον δικαίωσε.

Απάντηση από τον Νίκο Κακλαμανάκη στην ανακοίνωση της ΕΙΟ, με τον Ολυμπιονίκη στην Ιστιοπλοΐα να ξεκαθαρίζει πως η απόφαση του Αρείου Πάγου τον δικαίωσε, παρα τα όσα αναφέρει η Ομοσπονδία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η πλευρά του Νίκου Κακλαμανάκη:

«Ο Νίκος Κακλαμανάκης δικαιώθηκε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αφού ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσής του και εξαφάνισε την απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία εσφαλμένα τον είχε κρίνει υπεύθυνο για προσβολή του νομικού προσώπου της Ομοσπονδίας. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη απόφαση δεν υφίσταται πλέον στην έννομη τάξη, δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι το Εφετείο δεν εφάρμοσε ορθά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς αντιμετώπισε τις δημόσιες παρεμβάσεις του Νίκου Κακλαμανάκη χωρίς να εξετάσει την πραγματική βάση στην οποία στηρίζονταν, απομονώνοντας μάλιστα λέξεις και φράσεις έξω από το συνολικό περιεχόμενο των αναφορών του. Περαιτέρω, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι στην υπό κρίση περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ, αναγνωρίζοντας ότι οι επίμαχες δημόσιες παρεμβάσεις του Ολυμπιονίκη εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της διοίκησης της ΕΙΟ ότι ο Νίκος Κακλαμανάκης «παραπλανά» επικαλούμενος τη δικαίωσή του από τον Άρειο Πάγο δεν αποτελεί απλώς εσφαλμένη ανάγνωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αποτελεί κακόβουλη παραποίηση του περιεχομένου της, διαστρέβλωση της αλήθειας και απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων, που δεν εδράζονται στα πραγματικά και νομικά δεδομένα της υπόθεσης.

Ο Νίκος Κακλαμανάκης μίλησε στηριζόμενος σε ακλόνητα στοιχεία για την υπεράσπιση του νομικού προσώπου της Ομοσπονδίας.

Σήμερα δεν υφίσταται καμία καταδικαστική απόφαση εις βάρος του Ολυμπιονίκη, και η μοναδική δικαστική κρίση επί της ουσίας της αγωγής της διοίκησης της ΕΙΟ εναντίον του κ Κακλαμανάκη, που ισχύει είναι πλέον μόνον η υπ' αριθμ. 2796/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η αγωγή της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας απορρίφθηκε στο σύνολό της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης η αναφορά ότι κορυφαίοι αθλητές συνέπραξαν με τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Κακλαμανάκης. Πρόκειται για έναν ακόμη στρεβλό και αβάσιμο ισχυρισμό, ο οποίος επιχειρεί να απαξιώσει και να υπονομεύσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του Νίκου Κακλαμανάκη και άλλων κορυφαίων αθλητών της ιστιοπλοΐας. Τέτοιου είδους αναφορές εντάσσονται σε μια προσπάθεια αμφισβήτησης της αξιοπιστίας τους, διασυρμού τους στην κοινή γνώμη και αποδυνάμωσης της βαρύτητας των δημόσιων τοποθετήσεών τους για ζητήματα που αφορούν το χώρο της ιστιοπλοΐας.

Αν η διοίκηση της ΕΙΟ επιλέγει να συνεχίζει τις εκφοβιστικές πρακτικές, που έχει ακολουθήσει επί σειρά ετών σε βάρος του Νίκου Κακλαμανάκη, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η υπόθεση έχει πλέον υπερβεί κατά πολύ τα όρια μιας προσωπικής δικαστικής διαμάχης. Έχει συσπειρώσει σημαντικό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί ότι το διακύβευμα δεν είναι μόνο η υπόθεση ενός Ολυμπιονίκη, αλλά η προστασία του δικαιώματος κάθε πολίτη, κάθε δημοσιογράφου να εκφράζεται ελεύθερα και να ασκεί κριτική για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, καθήκοντος και δημοσίου συμφέροντος χωρίς να υφίσταται εκφοβισμό ή απόπειρες φίμωσης μέσω αποθαρρυντικών εκφοβιστικών διώξεων ( SLAPP).»