Άνω Λιόσια: Συμπλοκή με πυροβολισμούς - Χειροπέδες σε 13 άτομα

Νύχτα τρόμου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/6) σε οικισμό στα Άνω Λιόσια, όταν έντονη συμπλοκή μεταξύ πολλών ατόμων ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κατέληξε σε σκηνικό με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν καραμπίνες, μετατρέποντας την περιοχή σε πεδίο έντασης, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες φθορές σε σημείο του οικισμού.

Η κινητοποίηση της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής ήταν άμεση, με τις αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες και αναζητήσεις σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν συνολικά 13 άτομα (7 άνδρες και 6 γυναίκες), τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό και πλέον αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

Πηγή: newsbomb.gr