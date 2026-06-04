Η Εθνική ομάδα παρουσιάστηκε με νέο σχηματισμό απέναντι στη μουντιαλική Σουηδία κι άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις για ένα ημίχρονο και... κάτι, δέχτηκε την ανατροπή, αλλά ο Μασούρας είχε την τελευταία λέξη και ισοφάρισε σε 2-2 στο 95'. Αποστολή στη Στοκχόλμη.

Δυνατό φιλικό τεστ, με χρήσιμα συμπεράσματα για την Εθνική ομάδα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Στοκχόλμη. Η Γαλανόλευκη βρήκε απέναντί της έναν αντίπαλο που θα αγωνιστεί σε λίγες ημέρες στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στάθηκε εξαιρετικά για κάτι περισσότερο από ένα ημίχρονο, προηγήθηκε μάλιστα και είχε δύο δοκάρια για να διευρύνει το προβάδισμά της. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα φύγει ηττημένη από τη βροχερή και σχεδόν κατάμεστη "Strawberry Arena", ήρθε ο Μασούρας ως από μηχανής θεός στην εκπνοή για να σώσει την ισοπαλία. Στα αξιοσημείωτα η αλλαγή σχηματισμού που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, θέλοντας να δοκιμάσει πράγματα ενόψει Nations League και της πολύ δύσκολης αποστολής που περιμένει εκεί την ελληνική ομάδα. Υπάρχουν σίγουρα πράγματα που μπορεί να κρατήσει από το παιχνίδι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο ωστόσο δεν απέφυγε ακόμα μία φορά κάποια αβίαστα λάθη, ορισμένα εκ των οποίων στοίχησαν, αλλά δεν σταμάτησε να παλεύει έως το τελευταίο λεπτό και στο φινάλε δικαιώθηκε.

Για πρώτη φορά με τρεις στόπερ η Ελλάδα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέταξε τη Γαλανόλευκη για πρώτη φορά επί των ημερών του με τρεις στόπερ (3-4-3). Και τα πρώτα δείγματα γραφής για την Εθνική ήταν απολύτως θετικά, έστω για ένα ημίχρονο, παρά τις απουσίες που είχε να διαχειριστεί μάλιστα, καθώς απουσίαζαν οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μπακασέτας, Ιωαννίδης και Γιαννούλης. Ο Τζολάκης βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο στην άμυνα, τους, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Ρότα τετράδα στη μεσαία γραμμή και τους Τεττέη, Παυλίδη, Τζόλη επιθετική τριπλέτα. Με ανάλογο σχηματισμό και η Σουηδία, με τον Γκράχαμ Πότερ να προχωράει σε αλλαγές σε σχέση με την πρόσφατη τριάρα που δέχτηκε η ομάδα του από τη Νορβηγία, ρίχνοντας από την αρχή στο ματς τα δύο… βαριά όπλα της επίθεσής του, Γιόκερες και Ίσακ.

Σούπερ ημίχρονο για την Ελλάδα

Η Εθνική ομάδα δεν… μάσησε από την αρχική πίεση των Σουηδών, βρήκε γρήγορα τα πατήματά της και φάνηκε να προσαρμόζεται άμεσα στον νέο σχηματισμό που επέλεξε ο προπονητής της. Και μπορεί οι γηπεδούχοι να ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Ίσακ να βγαίνει από τα δεξιά και να πιάνει ένα δυνατό σουτ που πέρασε άουτ, αλλά η συνέχεια είχε χρώμα… γαλανόλευκο!

Μόλις δύο λεπτά πέρασαν για να ρίξει την πρώτη προειδοποιητική βολή η Εθνική, με τον Τζόλη να φεύγει στην αντεπίθεση από αριστερά, την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Τεττέη, που πλάσαρε όμως άουτ μέσα από την περιοχή. Στιγμές αργότερα η Ελλάδα απείλησε ξανά, με τον Τεττέη να κλέβει και να δίνει στον Παυλίδη που κέρδισε το κόρνερ. Ο Τσιμίκας εκτέλεσε και ο Μαυροπάνος πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους με την κεφαλιά του να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα ήρθε τελικά και το γκολ για την Γαλανόλευκη, με την… πλασεδάρα του Τσιμίκα, που πέτυχε το δεύτερο τέρμα του με την Εθνική. Ο άσος της Λίβερπουλ έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή και μάλιστα με το… κακό του πόδι, το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στο παραθυράκι του Νόρντφελντ.

Από εκεί κι έπειτα η Ελλάδα πήρε ακόμη περισσότερη ψυχολογία και μπορεί οι Σουηδοί να απείλησαν με τον Νίγκρεν στο 21’ και να φλέρταραν με την ισοφάριση στο 34’ μετά το μεγάλο λάθος του Ρότα, που όμως έσωσε με τρομερό τάκλιν ο Ρέτσος προ του Ίσακ, αλλά στο 35’ είχε νέα ευκαιρία για ένα ακόμη γκολ, με τους Παυλίδη και Τζόλη να συνεργάζονται, αλλά τον πρώτο να μην προλαβαίνει την μπάλα για να βγει… φάτσα με τον Νόρντφελντ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με εκατέρωθεν καλές στιγμές, δίχως όμως να αλλάξει το 1-0, σε ένα 45λεπτο που ήταν πολύ γεμάτο από φάσεις.

Η Ελλάδα τις ευκαιρίες, η Σουηδία τα γκολ

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (47’), η Ελλάδα έφτασε μία ανάσα από το 0-2, όταν ο Τεττέη έφυγε στην αντεπίθεση, την κατάλληλη στιγμή εκείνος έδωσε στον Παυλίδη που ντρίμπλαρε αρχικά τον προσωπικό του αντίπαλο κι έκανε ένα γλυκό πλασέ, με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Μόλις δύο λεπτά μετά μάλιστα η Εθνική είχε νέα σπουδαία στιγμή με τον εξαιρετικό Τζόλη να βγαίνει από τα αριστερά στην κλασική του κίνηση αλλά… Ρόμπεν και να πλασάρει όμορφα στην απέναντι γωνία, αλλά η μπάλα δεν έκανε ξανά το χατίρι.

Κι αφού η Γαλανόλευκη δεν μπόρεσε σε δύο περιπτώσεις να διευρύνει το προβάδισμά της, έφτασε η στιγμή για να τοι πληρώσει όταν στο 53’ ο Ρέτσος έκανε λάθος πάσα κι έδωσε την ευκαιρία στους Σουηδούς να γίνουν απειλητικοί, κερδίζοντας ένα φάουλ από τον Κουρμπέλη σε καλό σημείο, έξω από την περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιόκερες που πέρασε την μπάλα από το τοίχος και αιφνιδίασε τον Τζολάκη για να κάνει το 1-1.

Το γκολ αυτό έδωσε την αναμενόμενη ώθηση στους Σουηδούς, που πήραν ψυχολογία και μέτρα στο γήπεδο, πιέζοντας για το δεύτερο γκολ. Βρήκαν κάποια μακρινά σουτ με τον Νίγκρεν και δις με τον Μπέρνχαρντσον, όλα όμως ήταν άστοχα. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Γιοβάνοβιτς να κάνει έξι μαζεμένες αλλαγές, δίχως όμως να «πειράξει» τον σχηματισμό. Συγκεκριμένα πέρασαν στο παιχνίδι οι Βαγιαννίδης, Ρότα, Κωστούλας, Τριάντης, Χατζηδιάκος και Κωστούλας, ενώ επτά μαζεμένες αλλαγές έκαναν και οι Σουηδοί!

Δύο από τους παίκτες της Σουηδίας μάλιστα που μπήκαν ως αλλαγή στο 63', έμελλε να φέρουν και τούμπα το ματς. Ο Αλί έβγαλε σέντρα-μαχαιριά από τα αριστερά κι ο Νίλσον από την καρδιά της ελληνικής άμυνας πλάσαρε τον Τζολάκη για το 2-1. O Τάχα Αλί δημιούργησε πολλά προβλήματα από τα δεξιά της ελληνικής άμυνας και στο 74' έδωσε νέα πάσα... μισό γκολ, όμως ο Ζενέλι πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Η τελευταία λέξη ήταν... ελληνική

Εμφανώς διαφορετική η εικόνα της Εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμη περισσότερο μετά τις αλλαγές του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος χρησιμοποίησε… 21 ποδοσφαιριστές, μιας και κράτησε σε όλο το ματς μόνο τον αρχηγό Μαυροπάνο! Μετά την ανατροπή του σκορ, οι Σουηδοί κράτησαν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους και διατηρούσαν το προβάδισμά τους χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα ταξιδέψουν για την άλλη όχθη του Ατλαντικού ενόψει Μουντιάλ κάνοντας νικηφόρα πρόβα τζενεράλε, ήρθε η συνεργασία του Μπάμπη Κωστούλα με τον Γιώργο Μασούρα στο 95' για να φέρει το τελικό 2-2. Ο νεαρός φορ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο έμπειρος εξτρέμ μπήκε... κάπως στην πορεία της μπάλας και την έσπρωξε στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις:

Σουηδία (Πότερ): Νόρντφελντ, Λαγκερμπίλκε, Χίεν, Σβένσον, Μπέρνχαρντσον, Γκούντμουντσον, Σβάνμπεργκ, Αγιάρι, Ίσακ, Γιόκερες, Νίγκρεν.

Ελλλάδα (Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (80’ Μανδάς), Κουλιεράκης (80’ Ντόη), Μαυροπάνος, Ρέτσος (62' Χατζηδιάκος), Τσιμίκας (62' Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (80’ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62' Κουρμπέλης), Ρότα (62' Βαγιαννίδης), Παυλίδης (62' Δουβίκας), Τεττέη (62' Κωστούλας), Τζόλης (80’ Μασούρας)