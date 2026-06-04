Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Ανδρέα Πιστιόλη έκανε βήμα τίτλου στην VTB League, επικρατώντας άνετα της Ούνικς Καζάν (102-89).

Η «αρκούδα» έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών της VTB League και βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη πήρε -ακόμα μία- σπουδαία εμφάνιση του Μέλο Τρίμπλ (28 πόντοι), με τον Κάσπερ Ουέρ να συμπληρώνει 21 πόντους και 5 ασίστ. Στον δεύτερο τελικό της VTB League αγωνίστηκε για 20+ λεπτά και ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Λιβιό Ζαν Σαρλ, που είχε 8 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Τζέιλεν Ρέινολντς είχε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού, Πάρις Λι, να μετράει 20 πόντους και 5 ασίστ σε 33' στη θέση «1» των φιλοξενούμενων.