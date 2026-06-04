Α Βola: «ΠΑΟΚ για Λουίς Εστέβεζ»

Σενάριο από το εξωτερικό για τον 28χρονο επιθετικό μέσο που αγωνίζεται κυρίως στο «8».

Το όνομα του Λουίς Εστέβεζ έρχεται να προστεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν τον Δικέφαλο με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βιθέντε.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας 33 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και οκτώ ασίστ, επιδόσεις που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ και πιο συγκεκριμένα της A Bola, ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, χωρίς ωστόσο να είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος.

Στη διεκδίκηση του παίκτη φέρεται να βρίσκεται και η Αλ Σάρτζα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ενδιαφέρον αποδίδεται και σε συλλόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

Η Ζιλ Βιθέντε δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει εύκολα σε παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, καθώς ο Εστέβεζ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Παρ' όλα αυτά, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου θα εξετάσει προσεκτικά κάθε πιθανή πρόταση που θα φτάσει στα γραφεία της πριν αποφασίσει για το μέλλον του παίκτη.

Ο Εστέβεζ μετακόμισε στη Ζιλ Βιθέντε το καλοκαίρι του 2025, όταν η ομάδα επένδυσε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Νασιονάλ. Προηγουμένως είχε καταγράψει σημαντική παρουσία με τη φανέλα της τελευταίας, μετρώντας 116 συμμετοχές, οκτώ γκολ και 14 ασίστ.