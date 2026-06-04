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Στο δοκάρι το δυνατό σουτ του Κουρμπέλη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το δυνατό σουτ του Κουρμπέλη εκτός περιοχής κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της Σουηδίας.

 

Στο δοκάρι το δυνατό σουτ του Κουρμπέλη (vid)