Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Πολύ ωραίο σουτ ο Τσιμίκας και 1-0 η Ελλάδα μέσα στη Σουηδία (vid) 04-06-2026 20:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Σουηδία ΠΡΟΣΩΠΑ Κώστας Τσιμίκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προβάδισμα από νωρίς για την Ελλάδα κόντρα στη Σουηδία, με τον Κώστα Τσιμίκα να σκοράρει με πολύ ωραίο σουτ με το δεξί για το 1-0 στο 10ο λεπτό. Δείτε εδώ: Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τις Κάννες dailymedia.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Ένας «Χένρικσεν»: Ο εγκεφαλικός παίκτης που θέλει ο Νίστρουπ στα στόπερ μπορεί να φτιάξει όλη την άμυνα menshouse.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Project Άρης: Οι κινήσεις που θέλει ο Σπανούλης για να φτιάξει τον Άρη που έχει στο μυαλό του menshouse.gr Πολύ ωραίο σουτ ο Τσιμίκας και 1-0 η Ελλάδα μέσα στη Σουηδία (vid) SHARE