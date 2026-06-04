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Πολύ ωραίο σουτ ο Τσιμίκας και 1-0 η Ελλάδα μέσα στη Σουηδία (vid)

Ποδόσφαιρο
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Προβάδισμα από νωρίς για την Ελλάδα κόντρα στη Σουηδία, με τον Κώστα Τσιμίκα να σκοράρει με πολύ ωραίο σουτ με το δεξί για το 1-0 στο 10ο λεπτό.

Δείτε εδώ:

 

Πολύ ωραίο σουτ ο Τσιμίκας και 1-0 η Ελλάδα μέσα στη Σουηδία (vid)