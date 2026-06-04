Η Ντουμπάι έκανε το 1-0 στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας, νικώντας την Παρτιζάν (99-93) με επιθετική πολυφωνία.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχε τον έλεγχο του Game 1 των τελικών μέσα από την επίθεσή της και έκανε το... πρώτο βήμα για τον τίτλο στην ABA League. Ουσιαστικά, η Παρτιζάν μπόρεσε να... αντισταθεί μόνο για ένα κομμάτι της 3ης περιόδου, προτού γνωρίσει την ήττα στο ματς που διεξήχθη στο Ντουμπάι.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Ντζάναν Μούσα (22π., 6ασ.), Μφιόντου Καμπενγκέλε (19π., 7ρ.) και ΜακΚίνλεϊ Ράιτ (19 πόντοι, 9 ασίστ). Από εκεί και πέρα, ο Τζάστιν Άντερσον είχε 11π. και 3ρ. σε 23'.

Στην αντίπερα όχθη, από τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου ξεχώρισαν οι Κάρλικ Τζόουνς (18π., 4ρ., 3ασ.), Ντουέιν Ουάσινγκτον (18π., 3ρ.), Στέρλινγκ Μπράουν (20π.) και Άιζακ Μπόνγκα (13π., 4ρ.). Ο Νικ Καλάθης πήρε 17'10'' στο παρκέ και είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.