Τροχαίο στην Ναύπακτο: «Κόλλησε το γκάζι, με φύλαξε ο Θεός, να μη σκοτώσω άνθρωπο» λέει ο 75χρονος

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Ναύπακτο το πρωί της Τετάρτης 03.06.2026, όταν ένα σοβαρό τροχαίο αναστάτωσε κατοίκους και περαστικούς σε κεντρικό σημείο της πόλης. Ένας 75χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να παρασύρει οχήματα, μηχανάκια και τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ μία μητέρα με την κόρη της γλίτωσαν από θαύμα.

Το τροχαίο στη Ναύπακτο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί, σε δρόμο που οδηγεί προς το λιμάνι. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου πέρασε ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πορεία, παρασύροντας έξι παρκαρισμένα μηχανάκια και συγκρούστηκε με δύο ακόμη οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο φτάσει στο σημείο, μια μητέρα κατάφερε να αντιδράσει αστραπιαία και να απομακρύνει την 5χρονη κόρη της από τον κίνδυνο, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.

Οι Αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης του 75χρονου με τον ίσιο να υποστηρίζει στο live News πως το πρόβλημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο όχημα και όχι από δικό του λάθος.

«Οδηγούσα και έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι, ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω. Θα πήγαινα με 30-40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα και λιγότερο μπορεί να πήγαινα. Τώρα ξαφνικά κόλλησε το γκάζι. Εγώ αφού πήγε αριστερά τ’ αυτοκίνητο, από ‘κει που έπρεπε να πάει, τ’ άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα τιμόνι, τίποτα, για να μη χτυπήσω άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ μου εγώ, ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητα. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά. Με φύλαξε ο Θεός, να μη σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, και γύρναγα σπίτι πάλι».

Ο 75χρονος μίλησε και για το αυτοκίνητό του, τονίζοντας πως το συντηρούσε σχολαστικά όλα αυτά τα χρόνια. «Έχω δύο Mercedes. Άμα τις δεις, είναι αυτόματες, είναι καινούργιες, η μία είναι 3.000 κυβικά κι αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές, ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα, αλλά προσεγμένα. Εγώ, μ’ αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, επειδή είναι μεγάλα. Και τα προσέχω πολύ. Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια. Αυτό το ‘χω γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες κι είναι καινούργιο, πάει. Αυτή είναι Mercedes, 2300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. 260.000 χιλιόμετρα έχει. Πήγε 10-15 μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια, τα ‘ριξε κάτω. Και χτύπησα πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο».

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του περιστατικού μαζί με την κόρη της. Λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση είχε σταματήσει σε φούρνο και βρισκόταν δίπλα στο αυτοκίνητό της όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο.

«Είχα μπει στον φούρνο να πάρω της μικρής κάτι να φάει. Είχα βγει μόνη μου πριν έξω για να πάρω την πίτσα. Και την είχα δεμένη πίσω, στο κάθισμα. Παίρνω την πίτσα,και την ώρα που βγαίνω, ανοίγω την πόρτα του συνοδηγού για να αφήσω την πίτσα. Και μου λέει η μικρή ότι θέλει να κατεβεί κι αυτή λίγο από το αυτοκίνητο. Την ξελύνω, την βγάζω. Ακουμπάω την πίτσα στο αμάξι και η μικρή πήδηξε μέσα».

Η ίδια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, όταν είδε το όχημα να κατευθύνεται προς το μέρος τους. «Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκίνητου και είδα ένα αμάξι να έρχεται πάνω μου. Πήρα το παιδί και το πέταξα. Ερχόταν με πολλά χιλιόμετρα. Είχε κολλήσει. Ήταν το πόδι του κολλημένο στο γκάζι. Πήρε όλα τα μηχανάκια, όλες τις μηχανές, το δικό μου το αυτοκίνητο και χτύπησε και από πίσω. Το δικό μου το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Κανονικά δεν θα ‘πρεπε να οδηγούν οι άνθρωποι αυτοί. Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου και σηκώνω το βλέμμα μου και το βλέπω το αμάξι να έρχεται».

Παρά τον τρόμο που έζησαν, μητέρα και παιδί γλίτωσαν τα χειρότερα. «Είναι καλά. Δεν έχει κάτι, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από εμένα που την πέταξα. Έχω χτυπήσει στα πόδια μου. Έχω μελανιές, έχω κάτι σκισίματα από τις λαμαρίνες. Ήτανε με πολλά χιλιόμετρα. Όσο πήγαινε προφανώς το γκάζι. Με την ταχύτητα που ήτανε. Το είχε πατήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις στιγμές που δύσκολα θα ξεχάσει.

Τις ακριβείς συνθήκες που συνέβη το τροχαίο ατύχημα, ερευνά η Τροχαία.

Πηγή: newsit.gr