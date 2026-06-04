ΑΕΚ: Τι ακολουθεί μετά τον Ζούμπκοφ και πού στοχεύουν Ριμπάλτα-Νίκολιτς 

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και να ανακοινώνεται και επίσημα από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Η προσθήκη του 29χρονου διεθνή Ουκρανού εξτρέμ, ήταν μια από τις τρεις προτεραιότητες που είχαν θέσει εξ αρχής Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς. Όπως έχουμε ξαναγράψει άλλωστε, η ΑΕΚ έμπαινε στην φετινή αγορά πρωτίστως, με τρεις βασικούς στόχους: να αποκτήσει έναν μεσοεπιθετικό «τύπου Κοϊτά» που θα παίζει από την άλλη πλευρά, τον απέκτησε με τον Ζούμπκοφ, έναν κεντρικό αμυντικό υψηλού επιπέδου που θα μπει στο βασικό rotation μαζί με τους Μουκουντί-Ρέλβας και έναν κεντρικό χαφ που επίσης θα λογίζεται ως βασικός, μαζί με τους Μαρίν-Πινέδα.

Πρώτη Ιουνίου η ΑΕΚ κατάφερε να «τικάρει» το πρώτο κουτάκι και πλέον πάει στο επόμενο. Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, έχουν κάνει μια σημαντική προεργασία όλους τους προηγούμενους μήνες προκειμένου να εντοπίσουν πιθανούς στόχους που καλύπτουν τα χαρακτηριστικά που θέλουν να φέρουν στο γκρουπ και πλέον, η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού, είναι σε πλήρη εξέλιξη με στοχευμένες επαφές και κρούσεις.

Είναι σημαντικό ότι ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ καταφέρνει να δουλεύει τις υποθέσεις των εκλεκτών κάτω από τα ραντάρ υπό άκρα μυστικότητα και όταν πια τα ονόματα που παίζουν βγαίνουν στη δημοσιότητα, έχουν πια κλείσει αφού πρώτα ο διοικητικός ηγέτης του Club Μάριος Ηλιόπουλος έχει πάρει την τελική απόφαση και έχει πατήσει το κουμπί για να δαπανηθούν τα χρήματα που απαιτούνται τα οποία δεν είναι και λίγα καθώς όπως διαβάσατε και χθες μόνο τον τελευταίο χρόνο η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έχει βγάλει από τα ταμεία της πάνω από 20 εκατ. για αγορές.

Αυτό συνέβη λοιπόν και με την περίπτωση Ζούμπκοφ. Αυτό πιθανότατα θα συμβεί και με τις άλλες δύο περιπτώσεις που δουλεύονται, του στόπερ και του χαφ, που επαναλαμβάνουμε πως είναι οι πρώτες απαραίτητες κινήσεις που αφορούν το βασικό rotation.

Συμπληρωματικές κινήσεις και στόχευση σε νέους

Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτές τις τρεις κινήσεις που είναι στάνταρ, η ΑΕΚ δεδομένα θα πάρει και παίκτες πιο συμπληρωματικούς για το ρόστερ. Υπάρχει και εκεί συγκεκριμένη στόχευση να έρθουν δηλαδή μονάδες που θα δώσουν συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα η μη ανανέωση Περέιρα μπορεί να φέρει έναν άλλο παίκτη πιο νεαρό γι' αυτή τη θέση με τα ίδια στοιχεία). Στην ατζέντα των Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς πάντως υπάρχει στόχευση και σε αρκετά νεαρές ηλικίες. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ στις δύο προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους επένδυσε περίπου 5 εκατ. ευρώ προκειμένου να αποκτηθούν τρεις 20χρονοι (Καλοσκάμης, Γκεοργκίεφ και Σαχαμπό) και είναι πιθανό να έχουμε και αυτό το καλοκαίρι κάποια τέτοιου είδους προσθήκη, καθώς τόσο ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου όσο και ο Σέρβος τεχνικός έχουν στη φιλοσοφία τους το να δίνονται ευκαιρίες σε νέα παιδιά που το αξίζουν και έχουν προοπτικές.