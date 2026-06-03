ΑΕΚ: Πάνω από 20 εκατ. για μεταγραφές μόνο τον τελευταίο χρόνο ο Ηλιόπουλος!

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος πάτησε το κουμπί για να ολοκληρωθεί το μεγάλο deal με την Τράμπζονσπορ για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοβ. Ένα deal, που εκλεισε με 6 εκατ. ευρώ!

Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε, πως πρόκειται για την πιο δαπανηρή μεταγραφή της εποχής Ηλιόπουλου. Η αμέσως προηγούμενη, ήταν αυτή του Μπάρναμπας Βάργκα ο οποίος ήρθε τον περασμένο Γενάρη από την Φερεντσβάρος κοστίζοντας 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί το καλοκαίρι η αγορά του Φιλίπε Ρέλβας με περίπου 3,5 από την Γκιμαράες.

Βεβαίως, αν γυρίσουμε και πιο πίσω, το καλοκαίρι του 24' - των πρώτων μηνών επί της ουσίας του Ηλιόπουλου στη διοικητική ηγεσία - συναντάμε επίσης μεγάλα deal, όπως αυτά που έγιναν με Κορτράικ και Μακάμπι Χάιφα για Αμπουμπακαρί Κοϊτά - Φραντζί Πιερό αντίστοιχα. Deal, που μας είχαν προϊδεάσει γι' αυτό που έρχεται...

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ λοιπόν, μόνο τον τελευταίο χρόνο, έχει δώσει το «ok» για να δαπανηθούν πάνω από 20 εκατ. για την ενίσχυση της ΑΕΚ. Προσοχή, μιλάμε για χρήματα που αφορούν ΜΟΝΟ τις αγορές και όχι τα συμβόλαια ή τα ποσά που μπορεί να δίνονται σε παίκτες για bonus υπογραφής όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Ντέρεκ Κουτέσα που αποκτήθηκε ως ελεύθερος ή ποσά που αφορούν ατζέντηδες. Αν συνυπολογίσουμε κι αυτά, το κόστος... εκτοξεύεται.

Αναλυτικά τα ποσά που έχουν δαπανηθεί από την ΑΕΚ μόνο τον τελευταίο χρόνο όπως προκύπτουν από το transfermarkt:

Δημήτρης Καλοσκάμης €1.20m

Ραζβάν Μαρίν €1.70m

Τζέιμς Πενράις €2.30m

Φιλίπε Ρέλβας €3.25m

Μπάρναμπας Βάργκα €4.50m

Μαρτίν Γκεοργκίεφ €2.00m

Χακίμ Σαχαμπό €1.50m

*Ολεξάντρ Ζούμπκοβ €6.00m

... και όλα αυτά προφανώς μέχρι σήμερα καθώς για την ΑΕΚ (θα) υπάρχει συνέχεια. Θυμίζουμε πως η Ένωση, εχει ως βασική προτεραιότητα να αποκτήσει για το βασικό rotation έναν κεντρικό αμυντικό και έναν χαφ όπως ήταν προτεραιότητα να αποκτήσει και έναν μεσοεπιθετικό, με το κενό να καλύπτεται με την προσθήκη Ζούμπκοβ. Το κόστος της οποίας πιθανότατα, να δείχνει τον... δρόμο και για το πως κινείται η ΑΕΚ στην αγορά, με τον διοικητικό ηγέτη του club να είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να επενδύει προκειμένου η ομάδα μετά την κατάκτηση του φετινού τίτλου να γίνει ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο δυνατή και να πάει στο επόμενο στάδιο έτοιμη για να μπει πρώτα απ' όλα στη League Phase του Champions League και ακολούθως να μπορέσει να διατηρήσει τα σκήπτρα της εντός συνόρων.

