Ο Εθνικός κήπος παίζει… μπάλα στο Μουντιάλ – Έκθεση με 121 φωτογραφίες από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Μια εντυπωσιακή υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με θέμα το Μουντιάλ λειτουργεί από το Athens Photo World έως και τις 31 Ιουλίου στον Εθνικό Κήπο.

Οι περιφράξεις του Εθνικού Κήπου μεταμορφώνονται από το Athens Photo World σε ανοιχτές γκαλερί προσβάσιμες σε όλους, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες της πόλης σε μια μοναδική εμπειρία φωτογραφίας μέσα στον αστικό ιστό,σε μια αναδρομή στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη, παράλληλα με τη φετινή διοργάνωση.

Η έκθεση περιλαμβάνει 121 εμβληματικές φωτογραφίες από το αρχείο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, αποτυπώνοντας ιστορικές στιγμές από το 1950 έως σήμερα - εικόνες που έχουν χαραχθεί στη συλλογική μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων.

Κατά μήκος των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας, 48 μεγάλου μεγέθους κάδρα αναδεικνύουν τη συγκίνηση, την ένταση, τη νίκη, την ήττα και τις στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού για να γίνουν παγκόσμια πολιτισμικά σύμβολα.

