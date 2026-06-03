Έκτη εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI – 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για το ξήλωμα ακόμα ενός κυκλώματος που λυμαίνονταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ελληνικό FBI εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις μέσα από υποβολές ψευδών δηλώσεων σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο αρχηγός του κυκλώματος και ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων.

Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Συνολικά τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις. Εντός της ημέρας η Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση. Πρόκειται για την πέμπτη μεγάλη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για κυκλώματα που λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Πηγή: ieidiseis.gr