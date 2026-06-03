Ρικέλμε κατά Μπαρτσελόνα: «Θα ήθελα να τη δω στη Segunda, ακόμη και να εξαφανιστεί»  

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του σχετικά με τη μεγάλη αντίπαλο των «μερένχες», την Μπαρτσελόνα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο podcast «The Wild Project», ο Ισπανός επιχειρηματίας μίλησε χωρίς περιστροφές για τον καταλανικό σύλλογο, εκφράζοντας την επιθυμία του να τον δει να αγωνίζεται μακριά από τα σαλόνια της La Liga.

«Θέλω να δω την Μπαρτσελόνα στη Segunda Division. Θα με ευχαριστούσε και θα με έκανε χαρούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενοχλούσε εάν οι Καταλανοί εξαφανίζονταν από τον ποδοσφαιρικό χάρτη, απάντησε πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα.

«Εγώ θέλω να κερδίζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα, το τι θα συμβεί στους υπόλοιπους δεν με απασχολεί ιδιαίτερα», πρόσθεσε.

Οι τοποθετήσεις του Ρικέλμε έρχονται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι προγραμματισμένες για τις 7 Ιουνίου, με τον ίδιο και τον νυν πρόεδρο, Φλορεντίνο Πέρεθ, να διεκδικούν την ψήφο των μελών του συλλόγου.