Καλαμάτα: Αποκαλύψεις από την αδερφή της 39χρονης - «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, αλλά δεν πρόλαβα» (vids)

Ανατριχίλα προκαλούν τα λόγια της αδερφής της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον σύζυγο στην Καλαμάτα. Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, σχεδίαζαν μαζί τη φυγή της, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν πραγματικότητα το σχέδιο.

Η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής μίλησε το πρωί της Τετάρτης 3/6 στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και επεσήμανε πως τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονται πλέον μαζί της.

«Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει» είπε η αδερφή της 39χρονης φανερά συγκλονισμένη.

Απαντώντας δε στην ερώτηση, αν πιστεύει ότι ο 41χρονος δολοφόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο”».

Όπως εξήγησε ο δράστης «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την 39χρονη αδελφή της.

«Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα» είπε η αδελφή της Βασιλικής ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού δήλωσε «είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους.

Σήμερα, Τετάρτη 3/6 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 39χρονης, ενώ αύριο, Πέμπτη (04/06), αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος.

«Η Βασιλική προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση»

Νωρίτερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε στον ισχυρισμό του 41χρονου ότι ήταν σε άμυνα, λέγοντας ότι «τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό και έκανε αυτοψία στον χώρο που βρέθηκε η σορός αλλά και τα δικά μας ευρήματα δείχνουν ότι ένας άνθρωπος που τραυματίζεται θανάσιμα από τόσα χτυπήματα και φέρει αρκετά αμυντικά τραύματα, προφανώς δεν μπορεί να είναι επιτιθέμενος».

«Προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση. Η σορός ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, εκτός από μαχαιριές υπήρξαν και χτυπήματα που δεν βρήκαν τον στόχο» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.

Όπως πρόσθεσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τα παιδιά να απομακρυνθούν. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και μπήκαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο παιδιά που κοιμόντουσαν» συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν τι συνέβη. «Δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι, ούτε ανέφεραν κάτι τέτοιο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το έγκλημα διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τα παιδιά κοιμόνταν.

Αναφερόμενη στις πληροφορίες περί πιθανής χορήγησης ουσίας στα παιδιά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι, όταν ανήλικοι μεταφέρονται από έναν τόπο εγκλήματος ή από κακοποιητικό περιβάλλον σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υποβάλλονται σε συγκεκριμένο κύκλο ιατρικών εξετάσεων. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τους χορηγήθηκε κάποια ουσία, ωστόσο το ενδεχόμενο εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων.

Πηγή: newsbeast.gr