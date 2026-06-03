Στον Πανιώνιο ο Ραφαήλ Πέττας

Η δεύτερη μεταγραφή του Πανιωνίου είναι ο Ραφαήλ Πέττας, με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να έχει πλούσια καριέρα σε ομάδες Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ραφαήλ Πέττα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη Νίκη Βόλου, κατά την οποία κατέγραψε 8 γκολ και 8 ασίστ στη Super League 2, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της κατηγορίας.

Γεννημένος στις 25 Ιουνίου 1996 στη Ζάκυνθο, ο Ραφαήλ Πέττας, αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια επιτυχία περισσότερες θέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην έως τώρα πορεία του έχει φορέσει τις φανέλες των Ζακύνθου, Αλμωπού Αριδαίας, Νίκης Βόλου και Καμπανιακού.

Ραφαήλ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!