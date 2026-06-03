Κολοσσός: Συμφωνία διετίας με τον Καμπερίδη

Στη Ρόδο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 26χρονος γκαρντ Γιώργος Καμπερίδης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Κολοσσό H Hotels Collection.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Γιώργο Καμπερίδη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Γιώργος Καμπερίδης γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Οκτωβρίου του 1999 και με ύψος 2,01μ. αγωνίζεται ως γκαρντ/φόργουορντ.

Ξεκίνησε το μπάσκετ στις ακαδημίες του Μανδραϊκού και στα 17 του μετακόμισε στον Δούκα, με τον οποίο κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης. Το 2017 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πανιώνιο, όπου παρέμεινε για τρεις σεζόν (2017-2020). Το καλοκαίρι του 2020 μεταπήδησε στον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε για τρία χρόνια.

Το 2023 ο Καμπερίδης υπέγραψε στην Καρδίτσα, ενώ τον Απρίλιο του 2024 μετακόμισε στη Λιθουανία για λογαριασμό της Νεπτούνας, στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος εκείνης της σεζόν. Τον Ιούνιο του ίδιους έτους επέστρεψε στην ομάδα της Θεσσαλίας, στην οποία αγωνίστηκε μέχρι την περσινή αγωνιστική περίοδο, όπου σε 38 συμμετοχές σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League είχε κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 40% ποσοστό στα τρίποντα.