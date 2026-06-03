Ώρα τελικών με Super αποδόσεις* – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στη μάχη του τίτλου!

Η αναμονή τελείωσε.

Απόψε στις 21:00, το ΣΕΦ φιλοξενεί τον πρώτο μεγάλο τελικό τoυ ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ανοίγουν τη σειρά που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας. Και φυσικά οι Super αποδόσεις* ανεβάζουν το ενδιαφέρον σε μια σειρά που υπόσχεται ένταση, πάθος και μπασκετικό θέαμα υψηλού επιπέδου.

Από τη μία πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται με φόρα από την κατάκτηση της EuroLeague, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει τη χρονιά, κατακτώντας το πρωτάθλημα και πετυχαίνοντας το πολυπόθητο νταμπλ.

Η πρώτη πράξη για την κορυφή

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στους τελικούς με την ψυχολογία στα ύψη. Η κατάκτηση της EuroLeague έδωσε αυτοπεποίθηση και επιβεβαίωσε την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να κάνει το πρώτο βήμα προς τον τίτλο.

Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική απουσία.

❌ Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί, στερώντας από τον Ολυμπιακό μία πολύτιμη λύση στην περιφέρεια (13,5 πόντοι μ.ο) και σημαντικό κομμάτι του επιθετικού του παιχνιδιού.

Το βάρος αναμένεται να πέσει ξανά στους:

Σάσα Βεζένκοφ (16.4 πόντοι / 22.4 λεπτά μ.ο)

Εβάν Φουρνιέ (9.8 πόντοι / 19.6 λεπτά μ.ο)

Νίκολα Μιλουτίνοφ (6.8 πόντοι / 16.1 λεπτά μ.ο)

τρεις παίκτες που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της φετινής πορείας των Πειραιωτών.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαντήσει

Το «τριφύλλι» πάει στο ΣΕΦ με μοναδικό στόχο το break. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν γνωρίζει ότι μια νίκη απόψε μπορεί να αλλάξει άμεσα τις ισορροπίες της σειράς και να φέρει το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια της.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τον: Κώστα Σλούκα (7,7 πόντοι μ.ο). Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι αμφίβολος και η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν το τζάμπολ.

Αν αγωνιστεί, προσφέρει: δημιουργία, εμπειρία, ηγετικές αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές, κάτι το όποιο έλειψε και στα ματς με την Βαλένθια για την EuroLeague.

Ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν και οι:

Κέντρικ Ναν (15.8πόντοι/ 22.8 λεπτά μ.ο)

Ματίας Λεσόρ (13.8 πόντοι/ 23 λεπτά μ.ο)

Tσέντι Όσμαν (12.7 πόντοι / 25.5 λεπτά μ.ο)

που καλούνται να σηκώσουν μεγάλο μέρος της ευθύνης.

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιβάλει τον δικό του ρυθμό μέσα από την άμυνα και την έδρα του. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει το γρήγορο παιχνίδι, την αθλητικότητα και τις προσωπικές φάσεις των μεγάλων του αστέρων.

Με τις Super αποδόσεις*, κάθε κατοχή αποκτά μεγαλύτερη ένταση και κάθε εξέλιξη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η σειρά αρχίζει απόψε. Και κανείς δεν θέλει να μείνει πίσω από το πρώτο παιχνίδι.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ